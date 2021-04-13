Rektör Kalan, üniversiteye cami yaptıran hayırseverle görüştü

Dr. Ekrem Kalan, hayırseverler Nimet Alaattinoğlu ve Rafet Kayış'ı ziyaret etti.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, ALKÜ Kestel Yerleşkesinde yapılan caminin bağışçısı hayırsever Nimet Alaattinoğlu'nu evinde ziyaret etti. Herkesi harekete geçirdiklerini ifade eden Rektör Kalan, “Üniversitede bulunan akademik, idari, öğrenciler ve bölgedeki vatandaşlarımızın yararlanacağı cami sayesinde bol bol hayır duasını alacaksınız inşallah. Güzel kalıcı bir hizmet. Böyle bir işte bizim de katkımız olması ne mutlu bize. Uzun zamandır gelmek istiyorduk. Pandeminden dolayı bir tehdit oluşturmak istemedik. Camimiz belli bir mesafe kat etti. Bahçesine şadırvan yaptırıyoruz. İmece usulü ile tez zamanda açılışını birlikte yapacağız” dedi.

“Cami her daim yaşıyor”

Caminin alt kısmına bir anaokulu yaptıklarını söyleyen Rektör Kalan hayırsever Nimet Alaattinoğlu'na, “Hiçbir yer boş kalmasın istedik. Alanya'nın en büyük ve en güzel anaokulu hizmet veriyor. Daire başkanlıklarımız ve teknoloji transfer ofisimizi oraya taşıdık. Cami sadece namaz vakitlerinde değil, esas ruhuna ve manasına uygun şekilde her daim yaşıyor. Tam bir külliye mantığında çalışanlarımızın, çocuklarımızın istifadesine sunduk. Sağ olun var olun, Allah hayrınızı kabul etsin. Ayrıca Ramazan ayınızı da bu ziyaret vesilesiyle tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal caminin son hali ile ilgili fotoğraflar ve videoları hayırsever Nimet Alaattinoğlu'na gösterdi. Nimet Alaattinoğlu ise, gösterdikleri gayret ve aynı zamanda ziyaretlerinden dolayı Rektör Kalan ve Genel Sekreter Kartal'a teşekkür etti. Hayırsever Nimet Alaattinoğlu ziyaretinden sonra Mühendislik Fakültesinin hayırseveri Rafet Kayış'ı iş yerinde ziyaret eden Rektör Kalan, üniversitenin editörlüğünü üstendiği Alaiye'den Alanya'ya kitabını hediye etti.