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Rektör Kalan YÖK Başkanı Saraç ile ALKÜ'yü görüştü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof.

Dr. Ekrem Kalan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.Yekta Saraç'ı makamında ziyaret edip bir süre görüştü.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç ile Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'i makamında ziyaret ederek, ALKÜ ile ilgili konularda istişarelerde bulundu. ALKÜ'nün geleceği ile önemli konuların konuşulduğu görüşmede Rektör Kalan, Üniversitenin mevcut durumu ile gerçekleştirilmesi düşünülen projeler hakkında YÖK Başkanı Saraç'a bilgiler verdi.


Rektör Kalan, üniversite bünyesinde yeni birimlerin kurulması yönündeki taleplerini ülke ve bölge ihtiyaçlarını dikkate alarak, ALKÜ için düşünülen yeni hedef ve projeleri YÖK Başkanı Saraç'a ilettiğini kaydetti. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A Yekta Saraç da görüşmede imkanlar doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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