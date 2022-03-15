Rektör Kalan'dan kök hücre ve kan bağışına çağrı

Dr. Ekrem Kalan Kızılay'a kan bağışında bulunarak, kök hücre ve kan bağışına çağrısı yaptı.

Dr. Ekrem Kalan, Kestel Yerleşkesine kurulan Kızılay tırında kan bağışında bulundu. Öğrencileri ve üniversite personelini de kan bağışına davet eden Rektör Kalan, “Kan bağışı hayat kurtarır. Lütfen bu anlamalı etkinliğe destek olalım” diyerek öğrenci ve personeline seslendi. Kan bağışı öncesi Rektör Kalan tarafından, Kızılay'a 10 kez kan bağışında bulunan ALKÜ akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Davut Karaman'a bronz madalya ödülü verildi.

Kan bağışında bulunmak için Kızılay tırına gelen öğrenci ve personele duyarlı davranışları için teşekkür eden Rektör Kalan, “Kızılay tırında biz de bugün kan bağışında bulunduk. Kan bağışına ilgi gösteren öğrenci ve personelimizin duyarlılığı beni memnun etti. Kan bağışı noktasına gelerek ilgi ve alakalarını eksik etmeyen duyarlı gönüllülere teşekkür ederim. 14-18 Mart tarihleri arasında yerleşkemizde bulunan Kızılay tırına hem kan bağışında hem de kök hücre bağışında bulunabilirsiniz” diye konuştu.