Rektör Özkan: "19 öğrencimizi depremde kaybettik"

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Çalıştayı gerçekleştirildi. Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, dekanlar, yüksekokul müdürleri, enstitü müdürleri, fakülte bölüm başkanları ve akademisyenler katıldı. Toplantıda Türkiye'de YÖKAK tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı bünyesinde kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan ilk 6 devlet üniversitesinden biri olan Akdeniz Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken, toplumsal katkı çalışmaları başlığı altında deprem konusunda yapılan çalışmalara vurgu yapıldı.

"Öğrencinin vefat haberi geldi"

6 Şubat'ın tarihin karanlık bir günü olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Umarım daha kötüsünü yaşamayız. Ancak depremle beraber kırılan sadece oradaki fay hatları değil bizim kalbimizdi aslında” diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi ailesinin de bu zorlu süreçte acı kayıplar verdiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üniversitemizden maalesef 18 öğrencimizi kaybettik. Asistanımın ailesinden kayıplar oldu, arkadaşlarımın ailesinden kayıplar oldu. Burada bulunan hocalarımızın da kayıpları oldu. Akdeniz Üniversitesi ailemizin ve bütün milletimizin başı sağ olsun. Hakikaten yüreğimiz yandı” ifadelerini kullandı.

"Destek"

Akdeniz Üniversitesi olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve bütün Türkiye'nin tek yürek olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Ama yapılacak şeyler asıl bundan sonra başlıyor. Ekonomik olarak Türkiye'nin sekizde biri depremden etkilendi. Manevi olarak ise tüm ülke etkilendi. Geri kalan sekizde yedisi daha çok çalışacak. Bundan sonraki süreçte bilimin ve aklın rehberliğinde bazı planlamaların yapılması gerekiyor. Akdeniz Üniversitesi'nin ve bütün üniversitelerin burada payı çok önemli. Depremle ilgili bütün projelerinizde yanınızdayız. Sadece depremle ilgili de değil bölgeyi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Zaman çok hızlı akıyor. Çok hızlı bir şekilde orayı rehabilite etmemiz gerekiyor. Hem ekonomik olarak hem de sosyal ve kültürel olarak. Bu anlamda tüm fakültelerimizin katkı koyması çok kıymetli, tüm projelere kapımız açık. Hep beraber güzel şeyler yaparız inşallah. Ve Türkiye'yi en kısa zamanda daha güzel günlere kavuştururuz” şeklinde konuştu.

"İyiki Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir üyesiyim"

Göreve geldiklerinde YÖKAK ile ilgili de çalışmalara başladıklarını ve iki yıllık akreditasyonu aldıklarını söyleyen Rektör Özkan, “Hem covid nedeniyle zor bir süreçti bizim için. Biz büyük bir üniversiteyiz ne mutlu ki. Ancak büyük olmak bazen dezavantaj oluşturabiliyor. Bazı oturmuş şeyleri değiştirmek çok kolay olmuyor. Bu bağlamda hızlı bir süreçte hepinizin emeğiyle iki yıllık YÖKAK akreditasyonuna layık olduk. Ancak bundan sonraki adımda hepimize daha çok iş düşüyor. Hepinize güveniyorum. Önümüzdeki süreçte YÖKAK akreditasyonunu tamamlayalım ki bu yükü atıp önümüze daha güzel şekilde bakalım daha güzel şeyler yapmak adına. Bu süreçte hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir üyesiyim” ifadelerini kullandı.

"Akdeniz Üniversitesi bütün mensuplarına sahip çıktı"

Covid ve deprem nedeniyle Türkiye'nin yüzyıllık felaketler yaşadığını ve çok büyük bir acıyla yüz yüze olduklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, “Bu dönem içerisinde hep diyoruz YÖKAK'ın sosyal sorumluluk projeleri içerisinde nasıl yapılmalı diye. Deprem haberini aldığımız sabah Rektör Hocamızın talimatlarıyla rektörlük olarak çok hızlı hareket etmeye çalıştık. Ve kendi çalışanlarımıza, öğrencilerimize Akdeniz Üniversitesi mensuplarına küçük bir dokunuş yapabildik. Bu konuda bize hep önümüzü açan ve cesaretlendiren Rektör Hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

"Kaynakları doğru kullanmak önemli"

Sağlık kısmının da çok önemli olduğunu söyleyen Turhan, “Rektör Hocamızın talimatıyla Akdeniz Üniversitesi'nin ameliyat sayılarını yarım güne düşürdük. Acil serviste yeni düzenlemeler yaptık. Depremzede yaralıların karşılaşmış olduğu hastalıkların başında böbrek yetmezliği geliyordu bu konuda da ciddi hazırlıklar yaptık. Sosyal tesislerimizi depremden etkilenen üniversitemiz personeli ve yakınları öncelik olmak üzere bütün depremzedelerimize açtık. Evsiz kaldıkları bir dönemde üniversitemizin bütün imkanlarını onlara sunduk. Bu açıdan da Rektör Hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi sorumluluklar bunlar kamu kaynaklarının doğru kullanılması gerekiyor. Çok acı günler geçiriyoruz. Covid döneminde de öğrencilerimizin olmadığı bir kampüste aylarca çalıştık. Tam düzeliyoruz derken yeniden büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin belirli bir bölümünü etkilese bile bütün eğitim, öğretim sistemini etkiledi. Bu konuda da Rektör Hocamızın Yükseköğretim Kurulu ile görüşmeleri var. Cumhurbaşkanımızın da anlattığı şekliyle bu acil yaraları sarmak için ve eğitimde eşitliği de sağlayabilmek için bir süre online eğitim, uygulamalı bilimler dışında mecbur kalıyoruz. Muhtemelen Nisan ayının başında yeni bir karar alınacak. Sizlerden de öğrencilerimize destek olmanızı ve sahip çıkmanızı bekliyoruz. Rektör Hocam, Akdeniz Üniversitesi her zaman olduğu gibi bütün mensuplarına sahip çıktı. Bu kararlılığınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Depremle ilgili yapılan çalışmalar paylaşıldı"

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop da deprem anından itibaren Akdeniz Üniversitesi Deprem Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgileri katılımcılara aktardı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk günden itibaren hazırlandığını vurgulayan Aktop, deprem bölgesindeki öğrenci ve personelin ihtiyaçlarını belirlemek için deprem ihbar formunu devreye soktuklarını, üniversite itfaiye aracının ve arama kurtarma personelinin bölgeye giderek beş kişiyi kurtardığını, Antalya AKUT arama kurtarma üyelerinin deprem bölgesine gönderildiğini, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a toplanan yardımların tırlarla iletildiğini ve deprem bölgesinden gelen ihbarların yetkililere ulaştırılması için çağrı merkezi oluşturulduğunu, depremden toplam 6 bin öğrencinin etkilendiğini 18 öğrencinin vefat ettiğini ve ihbarlar sayesinde yaklaşık bin kişiye dolaylı ya da doğrudan ulaştıklarını söyledi.