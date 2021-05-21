Rektör Özkan, 4 ilçede MYO ve fakülteleri inceledi

Dr. Özlenen Özkan, MYO'ların yer aldığı Batı Antalya ilçelerine inceleme gezisi düzenledi. Rektör Özkan, ilçe belediye başkanı ve kaymakamlarla iş birliği konusunu konuştu.

Dr. Özlenen Özkan, Antalya'nın batısında bulunan Kemer, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerine gitti. Rektör Özkan'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker ve Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik etti. Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ziyaretiyle başlayan Rektör Özkan, daha sonra Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Ziyaret sonrasında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile birlikte Kemer Denizcilik Fakültesi binasının son durumunu yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulunan Rektör Özkan, “Bir Kemerli olarak Kemer benim için ayrı bir yer. İlk geldiğimiz belediye de Kemer Belediyesi oldu. İnşallah hep beraber çok iyi bir turizm sezonu geçiririz. Eğitimi de konuştuk başkanımla. Kemer Denizcilik Fakültesi binasını en doğru şekilde değerlendirmek için iş birliği içerisinde hızlı bir şekilde çalışacağız” dedi.

4 ilçede 4 MYO ve 1 fakülte incelendi

Ardından Demre ilçesine geçen Rektör Özkan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu ve Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. Rektör Özkan, iki yıl önce eğitime açılan Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Çancı ve akademisyenler ile görüşerek okulu gezdi. Demre'nin ardından Finike Kaymakamı Zafer Sağ ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi makamlarında bir araya gelen Rektör Özkan, Finike Meslek Yüksekokulu'nu da gezerek okul müdürü Doç. Dr. Önder Kabaş ve akademisyenlerle bilgi alışverişinde bulundu. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz'u makamında ziyaret eden Rektör Özkan, daha sonra Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Kumluca Meslek Yüksekokulu'nu gezerek fakülte dekanı Prof. Dr. Selma Öncel ile MYO müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez ve öğretim üyeleriyle görüştü.

“Eğitimde iş birliği devam edecek”

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nu gezerek ve yüksekokul müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz'dan bilgiler alarak ziyaretlerini noktalayan Rektör Özkan, "Kemer, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerimize gelerek kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve meslek yüksekokullarımız ile eğitim ve öğretim alanında neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Akdeniz Üniversitesi, fakülteleri ve meslek yüksekokulları ile birlikte bir bütününün parçaları şeklindedirler. Kampüsümüzden uzak olan fakültelerimiz ve yüksekokullarımızda da kaliteli eğitimlerimizi pandemi bitimiyle birlikte devam ettireceğiz. Merkez kampüsümüzden uzak olmasına rağmen her zaman iletişim içerisinde olduğumuz okullarımıza yaptığımız görüşmeleri sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.