Rektör Özkan: " AÜ'nün dünyada kompozit doku naklinde de önemli bir yeri var"

Dr. Özlenen Özkan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, nakilli hastalarla bir araya geldi.

Dr. Özlenen Özkan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan ve kompozit doku nakli olmuş hastaları senato salonunda ağırladı.

Hastalarla bir süre sohbet eden Rektör Özlenen Özkan, Organ Bağışı Haftasının kıymetli olduğunun altını çizerek, AÜ'nün dünyada kompozit doku naklinde de önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Bir organ bağışının en önemli en değerli hediye olduğunun altını çizen Özkan, “ Canlıdan, yada kadavradan en güzel hediye. İnsanların hayatta kalmasına vesile oluyorsunuz. Biz organ bağışını bir şekilde anlatamadık. İnsanlar beyin ölümünden sonra yakınlarının organlarının yaşayacağını düşünüyor. Bunu anlatamadık. Ölümle karşılaşacağız, kendimiz yada yakınlarımız. Organ bağışı yapar mısınız? Sorusu ile gelinirse bunu düşünmek çok önemli, cana can katacaksınız. Cana can katmak çok güzel. Daha kıymetli bir hediye olamaz. Bu haftanın farkındalık anlamında vereceğimiz mesaj, ‘evet, yada hayır' diye. İnsanlar daha duyarlı olurlar. Başka insanlara dokunarak hayatlarını değiştirirler. Bu kapsamında insanların organ bağışı konusunda daha çok düşünmelerini istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"Kesinlikle yalan"

Onlıne eğitim sorunsuz şekilde devam ettiğini dile getiren Özkan, “Geçen sene ani yakalandık ciddi bir hazırlık yapamamıştık. Kaliteli sınavlar olmadı. Bu sınav sistemi eğitimin en önemli parçası, çocukları ders çalışmaz. Çocukları motive edecek tek kriter güvenli bir sınavdır. Biz bunu Murat Turhan'ın 3 yıl önce yaptığı çalışmaları biraz daha revize ederek, çok güvenli bir sınav sistemi ve sorunları birer online eğitim verdik. Ciddi aksaklıklar yok. Covid-19 devam edecek öyle görünüyor. Güvenli olması çok önemliydi. Murat Turhan'la ilgili bazı haberler çıktı, bunu parayla aldığımıza dair, buda kesinlikle yalan. Bunu bize ücretsiz sundu. Çok teşekkür ediyoruz. Program yazmak kolay değil. Bazı üniversiteler bu programı talep ediyor. Hem sınav hem ders anlamında sorunsuz online eğitimimiz devam ediyor. Hatta Türkiye'nin en iyisiyiz.” açıklamasını yaptı.

"Başarılar diledi"

Programda konuşan Mehmet Şahan, bu sene etkinliklerin Covid-19 nedeniyle sıkıntılı geçtiğini dile getirerek, “ Gelecek yıllarda güzel günlerimiz olur. Size bize uğur getirirsiniz. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Hepinizi organ bağışına davet ediyoruz.”dedi.

Konuşmaların ardından Şahan, Rektör Özkan'a plaket takdim etti.