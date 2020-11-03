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Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in gidişatından memnunuz, ateşleri olduğu için servise alamıyoruz"

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan AÜ Rektörü Prof.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda ama yoğun bakımdaki takibi gerekli. Daha servise alamıyoruz. Ateşleri oluyor arada enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Daha önceki zamanlara göre durumu çok iyi" dedi.


AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Organ Nakli Haftası kapsamında düzenlenen toplantı sonrası, AÜ Hastanesinde korona virüs tedavisi devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında açıklama yaptı.



"Ateşleri oluyor"


Özkan, Böcek'in sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başken Böcek'in durumu gayet iyi gidiyor. Biz memnunuz bu gidişattan. Enfeksiyon bulguları hala devam ediyor. Yavaş yavaş da olsa yemek yiyebiliyor. Yoğun bakımdaki bir hasta için hangi hasta olursa olsun yüzde yüz konuşmak çokta doğru olmuyor. Şu etapta gidişat gayet iyi başkanımın. Doktor arkadaşlarımız kısa süre sonra detaylı bilgi verecekler. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda ama yoğun bakımdaki takibi gerekli. Daha servise alamıyoruz. Ateşleri oluyor arada enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Daha önceki zamanlara göre durumu çok iyi, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.



57 gündür yoğun bakımda


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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