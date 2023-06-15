Rektör Özkan depremzede çocuklar için proje düzenleyen ekiple bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Antalya'da misafir edilen depremzedelere yönelik düzenlenen Depremzede Çocuklara, Eğitsel ve Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi tamamlandı.

“Şimdi Depremzedeler İçin: Çocuklarla El Ele, Mutlu Geleceğe!” sloganlı proje çerçevesinde 10 hafta süresince haftanın her günü, en az üç saatlik etkinlikler gerçekleşti. Program depremzede aileler, çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini dikkate alınarak hazırlandı.

“Proje sonuç raporu sunuldu”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, proje danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, Proje Asistanları Prof. Dr. Tolga Harorlı, Öğr. Gör. Yılmaz Kaplan, Proje Grubu Üyeleri Prof. Ceren Hepyücel, Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Dr. Adem Arman, Doç. Dr. Ayşad Güdekli, Dr. Öğretim Üyesi Gözdegül Karamık, Öğr. Gör. Dr. Burak Yiğit, Öğr. Gör. Berrak Emir Yücel, Arş. Gör. Aylin Abdioğlu, İlker Burak Kaya yönetim kurulu salonunda kabul etti. Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, proje sonuç raporunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a sundu.

“Akdeniz Üniversitesi ailemizle gurur duyuyorum “

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza, üniversitemiz mensuplarına ve öğrencilerine elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştık. Arama kurtarmaya katılan sonrasında yardım tırlarıyla bölgeye yardım götüren ve kampüsümüzdeki depremzedelere yardımda bulunan tüm Akdeniz Üniversitesi ailesi ile gurur duyuyorum. Sizlerde depremzede çocuklar için yapmış olduğunuz bu proje ile çocukları ve aileleri mutlu ettiniz. Projeye emekleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Üniversitenin birçok biriminin bir arada olduğu bir proje”

Proje danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop ise “Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü uzun süredir üniversitemize hizmet veriyordu. Üniversitedeki birçok birimin bir arada olduğu bir proje üretmemiştik. Böyle bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu projeyi size sonuç raporuyla sunmak istiyoruz. Projede emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler de katkı sundu “

Deprem esnasında Hatay'da olan Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Burak Yiğit de danışmanı olduğu Tiyatro Topluluğu ile programa katkı sağladı. Yaşadıklarını anlatan Öğretim Görevlisi Dr. Burak Yiğit “İlk günden sahada olmaya çalıştık. Üniversitemiz oradaydı. Çok kısa sürede burada toplandılar ve destek verdiler. Akdeniz Üniversitesi'nin bir parçası olmaktan bir kez daha mutluluk duydum. Oradayken üniversitemizin yardım ekibiyle koordineli bir şekilde insanlarımıza destek olmaya çalıştım” dedi.

Deprem sonrası da yurtlarda kalan depremzedeler için öğrencilerin de katkısıyla tiyatro etkinlikleri yaptıklarını belirten Yiğit, "Amacımız hem depremzede çocuklara hem anne babalara biraz da olsa o yaşadığı kötü günleri unutturmaktı. Yaklaşık on hafta içinde ortalama haftada iki üç etkinlik yaptık. Parçası olduğum Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğüyle birlikte birçok fakültemizin katkısıyla yaptık bütün bu çalışmaları bu süreç içerisinde Akdeniz Üniversitesi olarak aile olduğumuzu hissettik” ifadelerini kullandı.

“Depremzede aileler adına teşekkür ziyareti”

Projeden yararlanan aileler de Rektör Özkan'ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler ve düzenlenen etkinliklerden hem çocukların hem de ailelerin memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Proje ile deprem felaketlerinin ardından Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda misafir edilen depremzede çocuk ve gençlerin, eğitsel ve yenilikçi etkinliklerle desteklenmesi, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine, rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine, moral-motivasyonlarına ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Proje Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Antalya Devlet Konservatuarı, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla yürütüldü. Projenin sonucunda depremzede çocuk ve gençler, eğitsel ve yenilikçi etkinliklerle desteklendi, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlandı. Rehabilitasyon ve toplumsallaşma süreçlerine katkıda bulunuldu.