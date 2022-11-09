Rektör Özkan kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya geldi

Dr. Özlenen Özkan, "Hastanemiz çevre illerden gelen hastalarla beraber ülkemizin farklı illerinden gelen hastalara hizmet veriyor. Bu açıdan hem bölgenin hem de ülkemizin hizmetinde olan hastanemizle her zaman halkımıza yararlı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Hematoloji ve Onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Rektör Özkan'a ziyareti esnasında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Veli Vural ve Dr. Öğretim Üyesi Ali Ünal ile Pediatri Hematoloji ve Onkoloji bölümü sorumlusu Prof. Dr. Osman Alphan Küpesiz eşlik etti. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek odaları ziyaret eden ve çocuklara hediyeler veren Rektör Özkan, isteklerini ve taleplerini dinledi.

"Hastaların umudu"

Serviste 28 çocuğun kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Rektör Özkan, “Burası onlar için bir umut. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Hastanemiz çevre illerden gelen hastalarla beraber ülkemizin farklı illerinden gelen hastalara da hizmet veriyor. Hastalarımızla da sohbet esnasında, Mardin'den Denizli'ye, Diyarbakır'dan Artvin'e kadar farklı illerden gelerek hastanemizde tedavi için gelen çocuklarımız olduğunu gördüm. Bu açıdan hem bölgenin hem de ülkemizin hizmetinde olan hastanemizle her zaman halkımıza yararlı olmaya çalışıyoruz. Hocalarımızla konuştuğumuzda da başarı oranlarının da yüksek olması bizi mutlu etti. Bu hem Türk tıbbı için hem de Akdeniz Üniversitesi için çok kıymetli” açıklamasında bulundu.

"Modern tedaviler şefkatle uygulanıyor

Hastalıkla mücadele konusunda moralin yüksek tutulmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hastanemizde en modern tedaviler uygulanıyor. Ama önemli olan bunu şefkatle verebilmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada hastalıklarıyla mücadele ederken onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Onların yüzlerindeki gülümseme bizim için çok kıymetli. Morallerinin yüksek olması için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İyileşen hastalarımız bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Bütün hastalarımızın şifa bularak sağlığına kavuşması en büyük isteğimiz” ifadelerini kullandı.