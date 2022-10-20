Rektör Özkan, öğrenci toplulukları tanıtım günlerine katıldı

Dr. Özlenen Özkan, Öğrenci Topluluk Tanıtım Günleri'nde öğrencilerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Etkinlikte 114 öğrenci topluluğu stant açtı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında faaliyet gösteren Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla gerçekleşti. Dr. Özlenen Özkan'dan kampüs içerisinde yer alan Sevgi Yolu'nda düzenlenen 114 farklı topluluğun katıldığı ve 3 gün süren etkinliklerde öğrencilerle bir araya gelerek isteklerini dinledi. Etkinlikte topluluk tanıtımları ve üye kayıt işlemleri de yapıldı. Rektör Özkan'ın öğrencilerle bir araya geldiği stant ziyaretlerine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Halime Çam ve çalışanları katıldı.

“Üniversitemiz eski neşeli günlerine kavuştu”

Öğrencilerle covid sonrasında bir araya gelmenin mutluluk verdiğini söyleyen Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi kampüsü covid nedeniyle uzun süre öğrencilerimizden mahrum kalmıştı. Nihayet pandeminin bitmesiyle ve yeni eğitim öğretim dönemimizin başlamasıyla üniversitemiz eski neşeli günlerine kavuştu. Öğrencilerimizi eğitim hayatlarının yanında sosyal hayat ile buluşturmak da biz yöneticilerin önemli bir görevi. Üniversitemiz de yer alan topluluklarımız da öğrencilerimizin sosyal hayatlarında ilgi duydukları alanları ve hobileri onlarla buluşturuyoruz” dedi.

114 öğrenci topluluğu stant açtı

Akdeniz Üniversitesi'nde kültür ve spor alanlarında faaliyet gösteren 114 topluluk bulunduğunu söyleyen Özkan “Bu topluluklarımız öğrencilerimizi eğitim hayatına daha iyi bir şekilde uyum sağlamaları için kültürel ve sportif anlamda yardımcı oluyor. Topluluk tanıtım günleri sayesinde de güzel bir şenlik alanı oluyor. Öğrencilerimiz Sevgi Yolu'nda güzel etkinliklerle kaynaşıyorlar. Bu güzel günlerin düzenlenmesinde emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası öğrencilerimizle daha güzel etkinliklerde bir arada olacağız.” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan öğrencilerle beraber pasta keserek tek tek stantları ziyaret etti ve onların istek ve taleplerini dinledi. Rektör Özkan, öğrencilerin isteklerini kırmayarak onlarla fotoğraf da çektirdi.