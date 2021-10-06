Rektör Özkan tropikal meyve hasatına katıldı

Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi Tropik Meyve Araştırma Seralarında yetiştirilen tropikal meyve hasatına katıldı. Rektör Özkan, pitaya meyvesinin hasatını gerçekleştirdi.

Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi Tropik Meyve Araştırma Seralarında yetiştirilen tropikal meyve hasatına katıldı. Rektör Özkan'a Ziraat Fakültesi seralarını gezisinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, dekan yardımcıları ve akademisyenler ile Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik etti.

“Tarımın merkeziyiz”

Rektör Özkan, seralarda yetiştirilen tropikal meyveler arasında yer alan pitaya, yıldız meyvesi, mango, tatlı patates, kudret narı, guava meyvesi gibi meyveler hakkında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük'ten bilgiler aldı. Antalya'nın Türkiye'deki tarımın merkezi konumunda olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Antalya'mız turizmin olduğu kadar tarımın da merkezi. Türkiye tarımının büyük bölümü Antalya'mızdan tedarik ediliyor. Antalya'daki tarım sektörünün bilgili ve vasıflı üreticileri de Ziraat Fakültemizden yetişiyor” dedi.

“On yıldır devam ediyor”

Rektör Özkan, “1983 yılından beri 38 yıllık geçmişiyle Ziraat Fakültemiz, Antalya'nın tarımına yaptığı katkıları artırarak devam ediyor. Dünyanın susuz tarımı ve daha az su tüketen bitkileri tercih etmesiyle birlikte fakültemiz de daha az ve kontrollü su ile yetiştirilen tropikal meyve araştırmalarına ve yetiştirmesine hız verdi. Yaklaşık on yıldır Tropikal Meyve Araştırma Seralarında fakültemiz hocalarının öncülüğünde öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerle ülkemizde olmayan bitkiler hakkında da bilgi sahibi oluyor ve mezun olduktan sonra da bu bitkilerin ülkemizde yetişmesi için çalışmalar yapıyorlar. Kimsenin bilmediği başta pitaya bitkisi olmak üzere diğer tropikal meyvelerde üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz sayesinde ülkemizde önemli derecede yetiştirilmeye başlandı” diye konuştu.

“Ürün satışı Ziraat Fakültesi satış ofisinde”

Akademi Çiftlikte süt, yumurta, yoğurt gibi ürünler üretildiğini ve seralarda da meyveler, sebzeler ve çiçekler yetiştirildiğini söyleyen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise akademik çiftlikte ve birçok serada yetiştirilen ürünlerin Ziraat Fakültesi Satış Ofisinde hem vatandaşlara hem de üniversite personeli ve öğrencilerine satıldığını söyledi. Pitaya meyvesinin hasatını gerçekleştiren Rektör Özkan, tropikal meyve seralarının ardından çiçek yetiştirilen seraları da gezerek bilgiler aldı.