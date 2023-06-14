Rektör Özkan, Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Özlenen Özkan, “Sizden isteğimiz ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin fahri elçiliğini yapmanız” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Sosyal Tesislerde düzenlenen buluşmaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kemal Demir, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Meryem Yılmaz Karaca, Öğr. Gör. Serdar Metreş, akademisyenler ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları çerçevesinde Türkçe eğitimi alan uluslararası öğrenciler katıldı.

39 ülkeden 104 öğrenci Türkçe eğitimi aldı

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Türkiye Bursu alarak üniversitemizde bu yıl eğitime başlayan 39 ülkeden 104 öğrencimiz var. Temel Türkçe eğitimlerini tamamlayarak, tercih ettikleri alanda eğitimlerine devam etmek için hazırlar. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencilere burs sağlayarak Türkiye'de yüksek öğrenim imkânı sunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum. Türkiye Bursları sayesinde farklı ülkelerden öğrencilerimizle yollarımız kesişiyor ve zenginleşiyoruz” diye konuştu.

“Çok güzel bir şehirde ve çok güzel bir üniversitedesiniz”

Türkçenin coğrafyası çok geniş bir dil olduğunu ve daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Rektör Özkan, “Çok güzel bir şehirde ve çok güzel bir üniversitedesiniz. Bizim temel amacımız size güzel bir eğitim imkânı sağlamak bir de ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin fahri elçiliğini yapmanız. Bu anlamda inşallah hem sizin adınıza hem bizim adımıza güzel bir eğitim dönemi olur. Birçok ülke görmüşsünüzdür belki ama Antalya dünyanın en güzel şehri ama sizlerle daha güzel, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” şeklinde konuştu.

“Akdeniz'i tercihimde uluslararası başarılar etkili oldu”

Rektör Prof. Dr. Özkan, Arnavutluk'tan gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Natali Samati ile sohbet etti. Akdeniz Üniversitesinin özellikle organ ve doku nakillerinde elde ettiği başarıyı bildiğini anlatan Samati, “Türkiye'yi ve Antalya'yı tercih etmemde Akdeniz Üniversitesinin bu uluslararası başarısı etkili oldu. Benim hayalim de alanında öncü işler yapan bir cerrah olmak. Akdeniz Üniversitesinin bu anlamda bana önemli bir katkısı olacağına inanıyorum” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür eden Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kemal Demir de öğrencilere başarılar diledi.