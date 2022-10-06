Rektör Özkan, Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'i ve bebeğini ziyaret etti

Dr. Özlenen Özkan, geçtiğimiz hafta bebeğini dünyaya getiren Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem'i ve bebeğini hastanede ziyaret etti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8.5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Türkiye'de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan Havva Erdem, ameliyatının üzerinden 14 ay geçtikten sonra 28 Eylül'de bebeğini dünyaya getirdi. 29 haftalık ve 1 kilo 720 gram olarak doğan bebek yenidoğan yoğun bakımında takip ediliyor.

Rektör Özkan, kadın hastalıkları servisinde tedavisi devam eden anne Havva Erdem'i ve yenidoğan yoğun bakımda tedavi altında tutulan bebeği ziyaret etti. Bebeğin doğumundan sonra bir hafta geçtiğini ifade eden Rektör Özkan, “Bebeğimiz 30 haftalık oldu, geçtiğimiz hafta doğmuştu. Yenidoğan yoğun bakımındaki uzmanlarımız yaklaşık bir aylık bir tedavi sürecinin olacağı bilgisini verdiler. Hastanemizde hem Havva Erdem'in hem de bebeğinin tedavilerine devam ediyoruz. Amacımız onları sağlıklı ve mutlu bir şekilde taburcu ederek yeni hayatlarına uğurlamak. Bunun için bütün ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. Bütün hastalarımızın iyileşmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

“Solunum sıkıntısı çekmeden nefes alıp verebiliyor”

Ziyaret sırasında Rektör Özkan'a bebeğin durumuyla ilgili bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Ongun ise, “Bebeğimiz doğduğunda kendi başına nefes alabiliyordu ama çok küçük doğduğu için biz ona solunum desteği yapmaya devam ediyorduk. Doğumdan sonra geçen bir haftada artık bebeğimizi tamamen ventilatörden ayırdık. Yani artık kendi kendine solunum sıkıntısı çekmeden nefes alıp verebiliyor. Bu da bebeğimiz için çok önemli bir gelişme. Bebeğimiz bizim misafirimiz olmaya bir süre daha devam edecek” şeklinde konuştu.