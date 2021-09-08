Rektör Özkan: “Yabancı öğrenciler tanıtım elçimiz”

TÖMER'de Türkçe eğitimlerini tamamlayan 20 ülkeden 58 uluslararası öğrenci ile bir araya gelen Rektör Özkan, her bir yabancı öğrencinin Antalya'nın tanıtım elçisi olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından burs alarak Akdeniz Üniversitesi'ne gelen ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezindeki (TÖMER) eğitimlerini tamamlayan uluslararası öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

“20 ülkeden 58 öğrenci”

Sosyal Tesisler Kır Kahvesi'nde gerçekleşen etkinliğe Rektör Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demir, TÖMER çalışanları ve 20 ülkeden 58 yabancı öğrenci katıldı. Türkçe eğitimlerini tamamlayan 58 öğrenci, eğitimlerine kendi bölümlerinde devam edecek.

“Tanınırlık için önemi büyük”

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2 binin üzerinde yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi'nin uluslararası tercih edilebilirliğinin her geçen gün arttığını vurguladı. Turizm kenti Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu hatırlatan Rektör Özlenen Özkan, Antalya'nın ve Akdeniz Üniversitesi'nin tanınırlığının artması için yurtdışından gelen öğrencilerin önemine dikkat çekti.

“Ülkelerinde bizi doğru anlatacaklar”

Rektör Prof. Dr. Özkan, “Dostluğumuz baki olacak. Çünkü Türkiye'de başlayan dostluklar ölene kadar devam eder. Siz ülkelerinize döndüğünüzde bizim tanıtım elçilerimiz olacaksınız. Bizim kendi ülkelerinizdeki büyükelçilerimizden daha çok bizi tanıtacak, bizi doğru bir şekilde anlatacaksınız. Üniversitemizde aldığınız eğitimle, ülkelerinizde önemli görevlere geleceğinize inanıyorum” diye konuştu.

“Tek dertleri pandemi”

Rektör Özkan, yemekte yabancı öğrencilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi. Covid-19 pandemisi nedeniyle son 1 buçuk yıl uzaktan eğitim alan öğrenciler yüz yüze eğitimin başlayacak olmasından dolayı sevinçli ve heyecanlı olduklarını vurguladı. Öğrencilerin ortak temennisi pandeminin sona ererek Antalya'da eğitim görmenin keyfini yaşamak yönünde oldu.