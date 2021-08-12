Rektör Özkan, YÖK Başkanı Özvar ile bir araya geldi

Dr. Özlenen Özkan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına atanan Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Dr. Özlenen Özkan'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan eşlik etti.

Rektör Özkan ziyarete ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında “YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar hocamız bizi makamında ağırladı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Murat Turhan hocalarımızın da katkılarıyla verimli bir görüşme oldu. Yükseköğretim ülkemiz geleceğinin taşıyıcı kolonlarından biri. Bu alandaki atılımın tam kalbinde yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.