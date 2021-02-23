Rektör Özkan'a SivilAnT Projesine katkılarından dolayı plaket

Dr. Özlenen Özkan'a, Antalya Sivil Platformu (SivilAnT) tarafından yapılan projelere verdiği katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

Özkan, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Hakan Şimşek, Hacer Akdağ ile SivilAnt Projesi Gönüllü Danışmanı ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın'ı makamında ağırladı.

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği liderliğinde 17 kuruluş tarafından kurulan SivilAnT- Antalya Sivil Platformu Projesi ile ilgili Dr. Özlenen Özkan'a bilgiler veren ziyaretçiler, Akdeniz Üniversitesi'nin projeye yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür ettiler.

SivilAnT Platformu Projesinin paydaşları arasında Akdeniz Üniversitesi'nin de bulunduğunu söyleyen Rektör Özlenen Özkan, “Başta Antalya olmak üzere, Isparta ve Burdur'un sorunlarına çözüm üretmek üzere ortaklaşa çalışan, tüm kesimleri kucaklayan güçlü sivil toplum, iyi yönetişim anlayışıyla iş birliği ağı oluşturuldu. SivilAnT'ın yaptığı projeleri kurulduğu günden bu yana destekledik, bundan sonraki projelerde de el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dernekleşme süreci tamamlandı

Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, başta engellilerin karşılaştığı sorunlar olmak üzere Batı Akdeniz bölgesindeki sorunların çözümü noktasında sivil toplum kuruluşları, akademik camia, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör girişimleri arasında diyalog ve iş birliğini amaçlayan platform hakkında bilgi verdi.

SivilAnT projesinin kuruluş sürecinin 2017 Haziran ayında başladığını anlatan Özdemir, Avrupa Birliği destekli projenin hayata geçmesinde Akdeniz Üniversitesi'nin de önemli bir destek verdiğini ifade etti. Hedeflerinin sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmek ve sivil araştırmaları desteklemek olduğunu vurgulayan Özdemir, daha geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla SivilAnT oluşumunun dernekleşme sürecinin de tamamlandığını ve sivil topum kuruluşlarının yanı sıra üniversite öğrencileri, akademisyenler gibi toplumun farklı kesimlerine hitap edecek uygulamalar ve faaliyetler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.