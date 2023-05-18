Rektör Özkan'dan hayırseverlere çağrı

Dr. Özlenen Özkan, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ve yönetimi ile bir araya geldi. Üniversite ve şehir iş birliğinin önemini vurgulayan Rektör Özkan, üniversiteye konservatuvar, çocuk hastanesi ve kongre merkezi kurulması için hayırseverlere çağrıda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Üniversite - Antalya Kent Konseyi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Rektörlük Senato Salonunda yapılan toplantıya Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre ile aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretim üyelerinin de olduğu Antalya Kent Konseyi grup başkanları katıldı.

Kent Konseyini üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Dr. Özlenen Özkan, vatandaşla devlet arasında bir köprü olan sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediğini ve şehrin gelişimi için ilgili paydaşlarla sık sık bir araya gelip görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Rektör Özkan, “Antalya Kent Konseyi benim gözümde biraz daha farklı bir yerde. Çeyrek asırdır şehre hizmet eden Antalya Kent Konseyi şehrimizin sosyal, kültürel, ekonomik, fiziki yapılanması gibi alanlarda yaşanan sorunlara çözüm bulmak için elini taşın altına koymaktan çekinmiyor. Siyaset üstü bir anlayışla kente hizmet anlamında önemli bir misyonu yüklenen Antalya Kent Konseyi bence gücünü de bu tarafsızlığından alıyor. Antalya Kent Konseyi ile ilgili aldığım duyumlar da göğsümüzü kabartıyor bir Antalyalı olarak. Bizim adımıza çok mücadele veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bilim eng üçlü silahımız

Üniversitede son iki buçuk yılda yapılan çalışma ve projelerden bahseden Rektör Özkan, eğitimde dijital dönüşümden, bilimsel yükselişe, sağlık alanında yapılan atılımlardan, ilerleyen dönemde gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattı. Bir ülkenin güçlü olmasının en temel faktörünün bilim olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “Bilim Vadisi Projesi ile Cumhurbaşkanlığından 315 milyonluk bütçe desteği aldık. Zorlu bir covit geçirdik biliyorsunuz. Covit bitti ama ileride yine farklı bir şey çıkabilir. Bir ülkenin güçlü olmasının temel faktörü bilim. Proje tamamlandığında ulusal stratejik öneme sahip aşı, ilaç, yapay organ, antikor vb. biyolojik ürünlerin yerli imkânlarla üretilmesi sağlanacak. Kanser aşılarını yapmak için bir laboratuvar kurup projelere başladık.” şeklinde konuştu.

Otopark ve otel projelerinde sona yaklaşıldı

Üniversite hastanesinde uzun yıllardır yaşanan otopark sorununu Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile çözdüklerini hatırlatan Rektör Özkan, 2023 yılının sonunda otoparka kavuşulacağını ifade etti. Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren bölümlerde şehir dışından gelen hasta ve yakınları için büyük bir sorun olan barınma konusunu da çözüme kavuşturduklarını söyleyen Rektör Özkan “Bunu çok uzun zamandır istiyorduk. Bir hayırseverimizle Kilit Grubunun yardımıyla eski diş hekimliği fakülte binasını 116 yataklı otele dönüştürdük. Yakında devreye girecek.” dedi. Türkiye'nin dört bir tarafından hatta yurt dışından çok sayıda hastanın geldiğini söyleyen Rektör Özkan “Hastanemizde ciddi bir yoğun bakım eksikliği var. Ayrıca Antalya'nın en büyük en komplike aciline sahibiz. Ancak mekanımız çok yeterli değil. 20 yıl önce yapılan bir bina. Acil Servisimizi büyütüp daha iyi hale getireceğiz. Bu konuda bir yol kat ettik, sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Desteklerle daha hızlı ilerleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Güneş enerji santrali hayata geçiyor

Üniversite için çok önemli bir proje olan Güneş Enerji Santrali projesini hayata geçirdiklerini belirten Rektör Özkan, “Güneş Enerji Santrali projesi Türkiye'nin ilk ve en büyük üniversite hastanesine bağlı projesi olacak. 30 Megawatt kurulu güce sahip, 40 milyon dolarlık bir proje bu. Korkuteli'nde 1100 dönümlük bir araziyi çabalarımızla Bakanlıktan aldık. 20 Haziran'da ihalemiz var. Hem ekonomik ve hem de çevreci bir proje. Son aşamasına geldik. Çok önemli bir proje. Sadece üniversite için değil Antalya için de önemli.” dedi.

Hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duydukları üç konu başlığı olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Konservatuvar binamız için 2020 yılında depreme dayanıksız raporu alınmıştı. Göreve geldikten sonra Deprem Performans Analizi yaptırdık. Binanın eğitime uygun olmadığı, ancak idari amaçla kullanılabileceği sonucu aldık. Önceliğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın güvenliğidir. Bu amaçla öğrencilerimizi üniversitemizdeki farklı birimlere taşıdık. Binanın güçlendirme projesi, yıkılıp yeniden yapılması maliyetinin yüzde 40'ını geçiyor. Bu nedenle uygun çözüm yolu yeni bir konservatuvar binası kazandırmak. Şehrimize, üniversitemize yakışan bir bina kazandırmak için hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Çocuk hastanesi ve kongre merkezi

Çocuk hastalarına daha yoğun şekilde hizmet verebilmek adına Çocuk Hastanesi kurmak istediklerini ifade eden Rektör Özkan bu konuda da hayırseverlerin desteğini istedi. Ayrıca üniversitenin bir kongre merkezine ihtiyacı olduğunun altını çizen Rektör Özkan “En yüksek kapasiteli kongre merkezimiz 550 kişilik Atatürk Kültür Merkezi'mizdir. Ancak bu yetersizdir. Bu amaçla en büyüğü 3 bin kişilik olmak üzere beş salonun yer aldığı bir kongre merkezi kurmak için yatırım teklifinde bulunduk. Ancak bu dönem için kabul edilmedi. Yeni dönemde yeniden girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu konuda da hayırseverlerimizin katkısını bekliyoruz. Çünkü kongre merkezleri, aynı zamanda üniversitelerin şehirle buluşma noktaları.” dedi.

Olbia çarşısı aslına dönecek

Üniversitenin Uluslararası Ağa Han Mimarlık ödülüne sahip Olbia Çarşısı hakkında yapılan görüşmede ise Rektör Özkan, “Göreve geldiğimizde çarşıda yaptığımız incelemede farklı zamanlarda yapılmış projeye uygun olmayan 12 ilave tespit ettik. Ancak hemen göreve gelmemizin ardından başlayan pandemi sürecinde, şimdi de deprem felaketi nedeniyle yüz yüze eğitim alan öğrenci sayısının sınırlı kalmasıyla çarşıdaki kiracılarımızın birçoğu kepenk açmadı. Bu nedenle bu alanda planladığımız değişimi henüz başlatamadık. Amacımız projenin orijinal yapısının korunmasıdır. Hedefimiz yeni sözleşme süreciyle birlikte, kampüsün değişen ihtiyaçlarını da karşılayacak düzenlemelerin yapılmasıdır. Mevcut plana aykırı yapılar yıkılarak, bunların yerine ihtiyacı karşılayacak, plan bütünlüğünü bozmayan, geçici nitelikte ek yapılar projelendirilecek. Bir Akdeniz Üniversitesi mezunu olarak, bu çarşıda nice hatıralar yaşamış biri olarak bu çarşının kıymetini çok iyi biliyorum. Bu mirası koruyacağız.” diye konuştu.

Transit geçişe izin yok

Toplantıda gündeme gelen konulardan biri olan Uncalı ve Meltem güzergahı giriş ve çıkışının transit geçiş alanı olarak kullanıma kapatılması hakkında da konuşan Rektör Özkan, önceliklerinin öğrenci güvenliğini ve huzurunu sağlamak olduğunu ifade etti. Akdeniz Üniversitesi'nde “Yaya Öncelikli Kampüs” anlayışının uygulanmaya devam ettiğini söyleyen Rektör Özkan, transit geçişleri önlemeye yönelik bu düzenlemeler sonrası kampüse giriş yapan günlük 20 bine ulaşan araç sayısı, 10 binin altına kadar düştüğünü sözlerine ekledi.

Şehrin ilk üniversitesi olan Akdeniz Üniversitesinin kent için çok önemli olduğunu ve tercih edilme, kariyer anlamında ilk sıralarda görmek istediklerini söyleyen Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, “Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nu saygıyla, minnetle anıyorum. Üniversitenin kurucularından birisi de benim amcam. Bu alanın kente kazandırılması onların başarısıdır. Kentin kalbi burası. Her yönüyle inci gibi üniversitenin dışarıya yansıması gözükmesi gerekir. Ben çok gururlanıyorum bir anne olsam da olmasam da başta rahim nakilleri olmak üzere bu başarılardan. Türkiye açısından aslında çok öne çıkaramadığımız bir konu. Organ nakli konusunda gerçekten Türkiye'nin yüz akı. Antalya olarak biz bunun farkındayız.” dedi.

Üniversitesinin kente kapısını açmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Semanur Kurt, “Biz bu anlamda bir sıkıntı yaşamıyoruz gerçekten hiçbir önerimiz, fikrimiz geri çevrilmiyor. Bu kentle bilimin buluşması, aklın kentle buluşmasıdır. Aynı şekilde üniversite içerisinde de görmek isteriz. Bu kentin doğasını, dokusunu bilen toplumsal yapısını bilen Akdeniz Üniversitesi kent yönetimlerinin gündemine ışığını yansıtmalı. Bizler de bu kapıyı açmak zorundayız. Üniversite ile rektörle bu kadar süre içerisinde kent sorunlarını ve kentle üniversiteyi tartıştığımız ilk toplantı bu. Bunun hakkını teslim etmeliyiz. Bu sebeple çok kıymetli bizim için bu ortamlar. Daha sık bir araya geleceğiz. Çünkü hepimiz aynı amaç için bir aradayız. Çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.