Rektör Özkan'dan TÜBİTAK'tan destek alan öğretim üyelerine teşekkür belgesi

Dr. Özlenen Özkan, projeleri TÜBİTAK'tan destek alan öğretim üyelerine teşekkür ederek, proje sayılarının artması için gereken destekleri sağlayacaklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen 8 proje “TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı. Destek kazanan öğretim üyelerine üniversiteye katkılarından dolayı Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak ve destek alan öğretim üyeleri katıldı.

Projelere tam destek

Dr. Özlenen Özkan projelerin destek almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akdeniz Üniversitesi ve Türkiye için bu proje sayılarının katlanarak artması temennisinde bulundu. Rektör Özkan, “Yönetim olarak bizim de en büyük görevimiz bilime katkı sağlayacak projeler için bu yolu açmak ve ihtiyaç duyulan laboratuvar ortamlarını sağlamak. Çünkü biliyoruz ki altyapı ve mali olarak desteklenen projeler bizlere ürün olarak, patent olarak geri dönecek ve böylelikle ticarileşerek sektöre ve topluma katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Baba -kız akademisyenler

Teşekkür belgesi takdim töreninde destek alan öğretim üyelerinden olan Doç. Dr. Barçın Karakaş Budak'a babası Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş da eşlik etti. 1990-2000 yılları arasında Matematik Bölümü kurucu öğretim üyeleri arasında bulunan Karakaş, kızının da kendisi gibi Akdeniz Üniversitesi'nde olmasından ve üniversiteye katkı sağlamasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Karakaş, Akdeniz Üniversitesi'nin geçmişten günümüze gösterdiği gelişiminin de mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi. Doç. Dr. Barçın Karakaş Budak da babası gibi akademisyen olarak Akdeniz Üniversitesi'ne katkı sağlamanın onurunu yaşadığını kaydetti.

“TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2021 Yılı 1. Dönem 1001 Proje başvuru sonuçlarına göre başvuru yapılan 2 bin 497 proje önerisinden 2233'ü bilimsel değerlendirmeye alınırken, yapılan değerlendirme sonucunda 247 proje önerisine destek verilmesine karar verildi. Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması ve teknolojik problemlerin çözümlenmesi amacıyla bilimsel esaslara uygun olan projelere destek sağlanan programda yılın ilk çağrı döneminde Akdeniz Üniversitesi'nden 7 öğretim üyesinin projesi desteğe hak kazandı. Program kapsamında ayrıca açılan “Deprem Araştırmaları” çağrısına sunulan 1 proje de desteklendi. Proje yürütücülüğünü Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barçın Karakaş Budak'ın yaptığı farklı mantar türlerinin biyoteknik üretimiyle ilgili proje, Elmalı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğr. Gör. Dr. Buse Özdemir Çelik'in patlıcan ıslahıyla ilgili proje, sirke sineği ve soğanda kuarterner amonyum silan bileşiklerinin toksik etkilerinin incelendiği Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kaya'nın projesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Torun'un sığla yağıyla ilgili projesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Dandin'in domuz karaciğerlerinde amniyotik sıvının etkisinin değerlendirildiği proje, Fen Fakültesi Uzay Bilimleri Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timur Şahin'in güneş civarındaki metalce fakir yıldızların kökeni konulu proje, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Başaran'ın yaptığı damar basıncını tespit eden implant edilebilir biyotelemetri sistemiyle ilgili projesi ilk çağrı döneminde desteğe hak kazanan projeler oldu. Ayrıca İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik'in yaptığı ‘Yeni Yasarım Betonarme Yapılarda Burkulması Engellenmiş Çelik Çaprazların Kullanım Araştırılması' adlı proje de Deprem Araştırmaları alanında destek aldı.