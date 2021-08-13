Rektör Prof.Dr. Kalan, kazı alanını inceledi

Dr. Ekrem Kalan, Gazipaşa Antiochia Ad Cragum Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Gazipaşa'nın en önemli tarihi kentlerinden biri olan Antiochia Ad Cragum Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve birtakım incelemelerde bulunmak amacıyla Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, Kazı Başkanı Prof. Dr. Michael Hoff ile Kazı Başkanı 1. Yardımcısı ALKÜ Öğretim Üyesi Nisa Yılmaz Erkovan'ı ziyaret etti.

Tarihi kente son yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular hakkında bilgiler alan Rektör Kalan, ALKÜ olarak arkeolojik kazı çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

Alanya ve Gazipaşa bölgesinde turizme kazandırılacak çok fazla tarihi yapının olduğunu ifade eden Kalan, ALKÜ olarak birtakım

girişimlerin olduğunu ve talepleri kabul edilirse bu bölgelerin çalışmalarında daha aktif bir rol oynayacaklarını söyledi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, başarıyla yürütülen çalışmalardan dolayı kazı ekibine teşekkür ederek alandan ayrıldı.