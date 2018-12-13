Rektör Ünal Engelli öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Mustafa Ünal, Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım ile engelli üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlikte Rektör Ünal, engelli öğrencilerin üniversite eğitimini en iyi şekilde almaları, başarılı ve mutlu bir şekilde mezun olmaları için çalıştıklarını söyledi.

Her yönüyle engelsiz bir kampüs hedeflediklerini söyleyen Rektör Ünal, “Kampüse girdiğiniz andan itibaren sizler bize emanetsiniz. Hatta Kampüs dışında dahi karşılaştığınız engeller için bizim yapabileceğimiz bir şey olursa hiç çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizler için elimizden geleni yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Engeller konusunda kampüsün eksiklerinin her geçen gün tamamlandığına değinen Rektör Ünal, Yüksek Öğretim kurumu tarafından düzenlenecek Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri için de 12-19 Mart tarihlerinde başvuru yapacakları bilgisini verdi.

Yarışmada Akdeniz Üniversitesi olarak ödül almayı beklediklerini dile getiren Rektör Ünal, “Bizler engelli öğrencilerin eşit ve adil şekilde eğitim almaları için çalışıyoruz. İnanın bizim için en büyük ve en anlamlı ödül sizleri memnun ederek yüzünüzde içten bir gülümseme görebilmek. Bu anlayışla hareket ettiğimiz için farklı ödüllere layık görülürsek de bunun sevincini yine hep birlikte yaşarız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda engelli öğrenciler, istek ve önerilerini bizzat dinleyerek kendileriyle son derece samimi bir iletişim kuran ve engelli öğrencilerin kampüse adım attığı andan itibaren sorunsuz bir şekilde eğitimini sürdürmesi için öğrencilerin istek ve önerilerine her zaman açık olduklarını dile getiren Rektör Ünal'a teşekkür etti.