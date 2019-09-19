Rektör Ünal, yeni binada öğrencilerle buluştu

Dr. Mustafa Ünal, yapımı tamamlanan Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret ederek öğle yemeğinde öğrencilerle buluştu.

Eğitim öğretime başlanan ve çok yakında hasta kabul işlemlerinin gerçekleştirileceği Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni binasında incelemelerde bulunan Rektör Ünal, incelemelerin ardından Diş Hekimliği öğrencileriyle fakültenin yemekhanesinde öğle yemeğinde buluşup, sohbet etti. Yapımı gerçekleştirilen ve son teknolojik cihazlarla donatılan yeni binanın uluslararası standartlarda fiziki imkanlara sahip olduğunu ifade eden Rektör Ünal, "Diş Hekimliği Fakültemiz eğitim birimlerindeki geniş kapasiteli sınıfları, laboratuvar alanları, son teknoloji tıbbi cihazlar ile tedavi biriminde aynı anda 220 hastanın tedavi edilebileceği teknik imkanları ile Türkiye'nin en büyük Diş Hekimliği Fakültelerinden biri olacaktır" diye konuştu.

Modern mimarisi ve sahip olduğu imkanlar ile dikkat çeken yeni binanın öğrenciler için çok daha iyi bir eğitim ortamı, hastalar için ise daha iyi bir hizmet imkanı sağlayacağını ifade eden Rektör Ünal, "Fakültemizin 220 adet diş üniti, yemekhanesi, 190 metrekarelik hasta kantini, 200 metrekarelik öğrenci kantini ve 500 metrekarelik depo alanları mevcuttur. Bodrum kat teknik birimleri ise 4 bin metrekarelik alan kaplamaktadır. Toplamda 24 bin metrekare kapalı alana sahip Diş Hekimliği Fakültemizin yeni binası ile Akdeniz Üniversitesine yakışan bir ortamda öğrencilerimize eğitim, hastalarımıza hizmet verecek olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.