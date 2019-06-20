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Rektör Ünal'a Çevreci Üniversite Ödülü

Akdeniz Üniversitesi’nin geçtiğimiz günlerde ‘kağıtsız ofis’ konseptine geçen üniversitelerin çevreye sağladığı katkının değerlendirildiği sıralamada üçüncü olmasının ardından araştırmayı gerçekleştiren EnVision Yetkilileri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.

Akdeniz Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde ‘kağıtsız ofis' konseptine geçen üniversitelerin çevreye sağladığı katkının değerlendirildiği sıralamada üçüncü olmasının ardından araştırmayı gerçekleştiren EnVision Yetkilileri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı makamında ziyaret etti.


EnVision tarafından ‘En Yeşil Ofis' adıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) verileri dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda Türkiye üniversiteleri arasında 3. olan Akdeniz Üniversitesi adına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'a EnVision Satış Müdürü Kutlu Sagay ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever tarafından 3.lük belgesi ve hediyesi takdim edildi.


Akdeniz Üniversitesi olarak çevre korunmasına yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ifade eden Rektör Ünal, "Çevreye duyarlı ve ‘Sıfır Atık' projesi destekçisi bir üniversite olarak böyle bir başarı elde etmek bizleri çok mutlu etti. Çevreye duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturan böyle bir çalışmaya imza atan EnVision yetkilileri ve çalışanlarına da bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerindenl bulundu.

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