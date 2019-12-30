Rektör Ünal'dan Yeni Yıl Mesajı

Dr. Mustafa Ünal, 2020 yılının tüm insanlar için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek yeni yıl mesajı paylaştı.

2019 yılının oldukça hızlı ve yoğun geçtiğini belirten Rektör Ünal, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da ulusal ve uluslararası alanda pek çok bilimsel çalışmaya, projeye, başarıya imza attık. Bunun yanında şehrimizde kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, konserler ve daha birçok etkinliklerle gerek akademi dünyasına gerekse şehrimizin sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkı sağladık" diye konuştu.

Sağlık alanında gerçekleştirdikleri yeniliklerden de bahseden Rektör Ünal, "2019 yılında Diş Hekimliği Fakültemizin yeni binasının açılışını yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Yine 250 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanemizin, kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezimizin yapımında sona yaklaştık ve 2020 yılında halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Tüm bunlarla birlikte, Organ Nakli Merkezimize sağladığımız son teknolojik cihazlarla başarılı organ nakillerine imza atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni bir yılın, yeni başlangıçları ve umutları da beraberinde getirdiğini söyleyen Rektör Ünal, "Yeni yılda geçmiş yılın muhasebesini yaparak elde ettiğimiz tecrübelerle yeni yılın ve yeni başlangıçların verdiği enerjiyi birleştirip bizi geleceğe taşıyacak muazzam bir potansiyel ortaya çıkartabilmeliyiz. İşte o zaman gerek bireysel gerekse kurumsal olarak hedeflerimize ulaşma noktasında beklentilerin ötesine geçebiliriz" dedi.

2020 yılının Türkiye, dünya ve insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak bir yıl olması temennisinde bulunan Rektör Ünal, "Bu vesileyle yeni yılın hepimiz için sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” diye konuştu.