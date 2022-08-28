Resim ve heykel sanatçıları Ormana'da çalıştayda buluştu

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı yapıldı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen çalıştaya Ormana Active'in kurucusu olan, aynı zamanda Ormana'da ilk çalıştayı başlatan ve birkaç yıl önce vefat eden Aydın Özgüven Sanat Çalıştayı ismi verildi.

Ormana'da düzenlenen çalıştay 14 ressam, 1 fotoğraf sanatçısı ve 5 heykeltıraş katılımıyla gerçekleşti. Sanatçılar düğmeli evler ve yılkı atları, yaban keçisi gibi yöreden esinlendikleri motifleri resimlerine işlediler. 5 heykeltıraş ise sedir ağacından yaban keçisi, tilki, kuğu ve Anadolu kadını heykelleri yaptı.

Ormana'da alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, bölgeyi bütün Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak için her yıl sanat çalıştayı düzenlediklerini söyledi. Sanat çalıştayının bu yıl 7'ncisini düzenlediklerini söyleyen Özgüven, “Sanat çalıştayı ulusal düzeyde yapılan bir çalıştaydır. Türkiye'nin farklı bölgelerinden hocalarımızı Ormana'da misafir ediyoruz. Ressamlar, heykeltıraşlar ve farklı dallardaki çok değerli hocalarımız burada bir hafta süre ile kalıp sanatlarını icra ediyorlar. Hem heykel hem de resim çalışmaları yapılıyor. Hocalarımız yaptıkları eserleri bize bırakarak bütün sene boyunca Ormana'da sergiliyoruz. Bu eserler alternatif turizm için getirdiğimiz turistlerin ayrı bir şekilde ilgisini çekiyor. Gelen hocalarımız, ressamlarımız tamamen profesyonel” dedi

"Bölgenin kalkınmasında büyük rol oynuyor”

Ressam Adil Ocak ise, Ulusal Heykel Resim ve Sanat Çalıştayı'nın bu yıl 7'ncisini düzenlediklerini ve burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü başkanlığından emekli olan Nusret Başöner ise, “Bu çalıştaya katılarak heykeltıraş arkadaşlarımız ile birlikte çeşitli heykelleri gerçekleştirdik. Amacımız halkla heykeli bütünleştirmek, halkla sanatçıyı tanıştırmaktı. Bunu gerçekleştirdik. Gazi Üniversitesinde çalışırken mezun ettiğim ve yetiştirdiğim 3 öğrencim ile birlikte burada olmaktan mutluyum. Bu heykeltıraşlar şu anda çeşitli üniversitelerde aktif hocalık yapmaktadırlar. Yaptığımız heykellerin temalarında hayvan figürlerini işledik. Malzemelerimiz tamamen ağaç. Zaten burası ormanlık bölge olduğu için buranın ağaçlarını kullandık. Ağaçlardan geyik başı, tilki ve kuğu gibi eserleri gerçekleştirdik” diye konuştu.