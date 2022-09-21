Ressama sosyal medya şoku

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ressam, bestekar ve yazar Neşe Banu'nun sosyal medya hesapları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Hesabındaki takipçilerinden para talep edildiğini öğrenen Banu, polise giderek şikayetçi oldu.

6 ay önce Manavgat Hatipler Mahallesine yerleşen ve burada yaşamını sürdüren Ünlü Ressam, Bestekar ve Yazar Neşe Banu, ikametinde kurduğu atölyesinde resim çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre önce instagram hesabına giremeyen Neşe Banu, hesabından çevresine bahis oyunları oynatmaya çalışıldığı ve para istendiğini öğrendi. Hesabının kimliği belirsiz kişilerce çalındığını anlayan Banu, polise giderek şikayetçi oldu.

Banu, “Bana ulaşan arkadaşlarım, iş insanları ve basın mensupları hesabımı ele geçiren bir çetenin mail atıp bahis oyunları oynatmak istediğini, sanki ben yazıyormuşum gibi para talep ettiklerini, şu kadar para yatırın kısa sürede şu kadar para kazanırsınız gibi şeyler yazdıklarını söylediler. Hemen şahıslar hakkında şikayette bulundum. Savcılığa, arkadaşlarına gönderilen telefon numaralarını ilettim. Ben herkesten instagramdan gelen bu tür taleplere itibar etmemelerini rica ediyorum” dedi.

İnstagram yetkililerine de ulaştığını da aktaran Banu, “Hesabımın ele geçirildiğini detaylı olarak anlattım. Onlar da çözme gayretindeler. Hatta yüz taraması yaptılar. Ama hala hesabıma giremiyorum. Giriş noktası Gaziantep görünüyor. Arkadaşlarıma ve dostlarıma sanki benmişim gibi gönderdikleri telefon numaralarının tamamını yetkili mercilere ilettim. Kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Bu mesajlar benden gelmiyor. Hesabımı hackerler kullanıyor. Benim için sahte bir dekont da hazırlamışlar. Benim böyle bir hesabım da yok. Böyle bir çirkin davranışa anlam veremiyorum. Umarım kimse mağdur olmaz. Mesaj kutunuza benim adımla gelen mesajlara itibar edip tıklamayın. Tıklayınca hesabınızı ele geçiriyorlar” diye konuştu.

Kendisinin dünya çapında 80 in üzerinde sergi açtığını ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil ettiğini belirten Neşe Banu “Şimdi Manavgat'ta yaşamaya başladım. Benim yüzümden hiçbir dahilim olmamasına rağmen kimsenin zarar görmesini istemiyorum” dedi.