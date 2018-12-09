Ressamın eserleri halk kütüphanesinde sanatseverlerle buluştu

Ressam Tuncer Ertuğrul ‘Dönem Resimleri' adını verdiği sergisini Antalya Tekelioğlu Kütüphanesinde sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi, 15 Aralık'a kadar açık kalacak.

Sanatçı, aynı zamanda duvar resimleri ve süslemeleri üzerine yaptığı çalışmalar ile büyük beğeni topladı. Yağlı boya, akrilik, desen, leke, pentür gibi çalışmalar yapan Ertuğrul, son üç yıl da Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde sergiler açarak resim sanatının tarzını ve tuvallere yansıttığı çalışmaların farklılığını sergiledi.

50 yılı aşkın resim sanatıyla ilgilendiğini ifade eden Ertuğrul, her konuda ele aldığı birçok çalışmalar olduğunu kaydetti. Yurt içi ve yurt dışı sergiler yaptığını vurgulayan Ertuğrul şöyle konuştu:

“Antalya da uzun bir aradan bu yana açmayı düşündüğüm sergim büyük bir ilgiyle karşılandı. Söz uçar yazı kalır, sözü tıpkı tuvallere yaptığımız eserler de aynı bu tümceyi tamamlamaktadır. Bir gün bu çalışmaları yapamayacağımız anlar gelecek. İşte o zaman bu eserler biz ressamların en büyük hatırası olarak sahip olanların en güzel mekanlarını süsleyecek. Bugün hayatta olmayan bir ok önemli ressamın eserlerini evimin duvarlarını süslemekte. Onların isimlerini o yaptıkları eserler yaşatmakta.”