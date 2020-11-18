Restoranının elektriğini 500 yıllık su değirmeniyle üretiyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi su değirmeninde un yerine elektrik üretiliyor.

Akseki'nin Murtiçi yerleşim yeri yakınlarında bulunan 500 yıllık tarihi su değirmeni 25 yıldır 200 volt elektrik üretiyor. 500 yıllık tarihi su değirmenini kiralayıp restorana dönüştüren işletmeci Mehmet Dönmez, burada kurduğu küçük santral ile kendi elektriğini kendisi üretiyor. Dönmez, restoranın elektrik ihtiyacını bu değirmenden sağlıyor.

Tarihi değirmeni 25 yıl önce restoranda çeviren Mehmet Dönmez, elektrik üretmek için bir kilometre ileriden getirdiği su ile elektrik ürettiğini ve restoranın elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Tarihi su değirmeninin geçmişinin 500 yıla dayandığını söyleyen Dönmez, "Eskiden Yörükler yaylaya giderlerken, tahıllarını öğütüp, un yaptırıyorlardı. Şimdi ise restoran olarak işletiyorum. 200 volt elektrik üretiyorum. 20 lamba ve iki buzdolabını rahatlıkla işletebiliyor ve ihtiyacımızı karşılıyor" dedi.