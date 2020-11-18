İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Restoranının elektriğini 500 yıllık su değirmeniyle üretiyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi su değirmeninde un yerine elektrik üretiliyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi su değirmeninde un yerine elektrik üretiliyor.


Akseki'nin Murtiçi yerleşim yeri yakınlarında bulunan 500 yıllık tarihi su değirmeni 25 yıldır 200 volt elektrik üretiyor. 500 yıllık tarihi su değirmenini kiralayıp restorana dönüştüren işletmeci Mehmet Dönmez, burada kurduğu küçük santral ile kendi elektriğini kendisi üretiyor. Dönmez, restoranın elektrik ihtiyacını bu değirmenden sağlıyor.


Tarihi değirmeni 25 yıl önce restoranda çeviren Mehmet Dönmez, elektrik üretmek için bir kilometre ileriden getirdiği su ile elektrik ürettiğini ve restoranın elektrik ihtiyacını karşıladığını söyledi.


Tarihi su değirmeninin geçmişinin 500 yıla dayandığını söyleyen Dönmez, "Eskiden Yörükler yaylaya giderlerken, tahıllarını öğütüp, un yaptırıyorlardı. Şimdi ise restoran olarak işletiyorum. 200 volt elektrik üretiyorum. 20 lamba ve iki buzdolabını rahatlıkla işletebiliyor ve ihtiyacımızı karşılıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.