Riyaad'dan Antalya'ya direkt uçuş

Antalya'ya yeni havayolu ve yeni rotalar kazandırma projesi çerçevesinde yapılan karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyadh – Antalya rotası ve bu rotada Antalya'ya ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki havayolu şirketi bilgileri paylaşıldı.

Proje kapsamında karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyadh – Antalya rotasında 21 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edeceği bildirildi.