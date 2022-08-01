Romanyalı öğrenciler memnun ayrıldı

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi çerçevesinde Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde staj yapan Romanya'dan gelen lise öğrencileri, verimli bir staj dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Konyaaltı Belediyesi'nde 3 haftalık staj döneminde öğrenciler; bilgisayar ve kamera kurulumu, yazılım, yazıcı kurulumu gibi teknik detaylar içeren eğitimleri deneyimleme fırsatı yakaladı. Öğrenciler, iş güvenliği eğitimlerini de tamamladıktan sonra kendileri için hazırlanan sertifikaları aldı.

Öğrencilerin beklentileri karşılandı

Staj süreçleri boyunca belediyedeki ilgili personellerin uygulama anlamında her türlü desteği sağladığını ifade eden Alexandru Loan Cuza Theoretical yüksekokulu mathematics-informatics öğrencisi Hriscu Vlad Gabriel, kendileri için böyle güzel bir ortam hazırladığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti. Bilgi işlem alanını sevdiğini belirten Gabriel, Konyaaltı Belediyesi'nin sunduğu staj imkanının, beklentilerini karşıladığını söyledi. İlk kez geldiği Antalya'yı gezme fırsatı da bulduklarını ifade eden Gabriel, özellikle Konyaaltı Sahili'nin çok güzel olduğunu söyledi.

Antalya ve Konyaaltı'nı yurt dışından gelen insanlara en iyi şekilde tanıttıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu sayede yurt dışından gelen öğrencilerin tercih noktasının Konyaaltı Belediyesi olduğunu söyledi. Stajlarını bitiren öğrencileri tebrik eden Esen, “Gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen öğrencilere yönelik staj imkânı tanıyoruz. Hangi alanla ilgileniyorlarsa ona yönlendiriyoruz. Uzman ekiplerimiz, öğrencilerin verimli bir şekilde staj dönemini tamamlaması için üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getiriyor” dedi.