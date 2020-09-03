Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Antalya Dijital Hafıza Haritası "Rota Antalya" mobil uygulaması hayata geçti. Online olarak düzenlenen basın toplantısında projeyle ilgili bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, “Projemizin amaçları, kent kültürünü geliştirmek, Antalya'nın doğal, kültürel hazinelerini ve hikayelerini kendimize, halkımıza, çocuklarımıza ve ziyaretçilere daha iyi tanıtmaktır. Antalyalı olmak, Antalya'da yaşamak, Antalya'yı tanımaya yetmemektedir. Bu proje hem bize hem turistlere Antalya'yı anlatacaktır. Turizm açısından da Antalya'nın “deniz-kum-güneş” den daha fazlasını sunan bir destinasyon olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla proje hem kent kültürüne hem kent turizmine katkı yapacak bir projedir” dedi.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programı çerçevesinde hazırlanan “Rota Antalya” mobil uygulamasının kullanıcılara kent merkezinde veya bölgede tema veya rota tercihi yaparak gezme ve keşfetme imkanı sunduğunu belirten Davut Çetin şu bilgileri verdi;

“Proje bütçesi 522 bin 532 TL olarak belirlendi ve bunun %75'i BAKA tarafından, %25'i odamız tarafından karşılandı.Android ve IOS işletim sistemlerinde çalışabilen Rota Antalya uygulaması, kullanıcılara kent merkezinde ve bölgede yer alan tarihi, kültürel, coğrafi değerler ve hikayeleri ile dört dilde yazılı ve sözlü olarak anlatmaktadır.

Dinamik bir uygulama tasarladık. İlk olarak 250 nokta ile başladık. Bu sayı her geçen gün artacak. Ana ekranda ilk kısımda tarihi eserler, plajlar, inanç merkezleri, müzeler, antik kentler, mağaralar gibi birçok alt başlık yer alıyor. Mutlaka gezilmesi gereken yerler ayrı bir başlık altında verilmiş durumda İsteyenler Pisidya, Pamfilya, Alanya, Yat Limanı gibi rota tercihleri yapabiliyor ve o rotalardaki noktalara uğrayıp bölgeyi bütünüyle tanıma imkanına kavuşuyorlar. Uygulama kullanıcıya kendi rotasını oluşturma imkânı da sunuyor. Arzu edenler bulundukları nokta yakınındaki ya da belirledikleri alan içerisindeki tüm tarihi ve turistik mekanları da görebiliyorlar.Gittikleri yerler için yorum bırakabiliyorlar, uygulama içerisinde kendi notlarını alabiliyorlar. Uygulama popüler sosyal medya uygulamaları ile de uyumlu çalışıyor.Üstelik turistler bu uygulamayı ve gezecekleri yere ait haritayı internete ulaşabildikleri bir noktada indirdiklerinde, gezerken internetleri olmasa bile kullanabiliyorlar. Bu özellik, yurtdışı internet paketi almamış turistler için son derece önemli oluyor.Rota Antalya, ilk aşamada gezilmesi, görülmesi gerekli yerleri tanıtmaktadır. İlerleyen aşamalarda Antalya'nın gastronomi, eğlence, ticaret, spor yerleri ve imkanları da olabilir. Dünyada kent ziyaretlerinde “görmeden gitmeyin”, ‘yemeden gitmeyin', ‘yapmadan gitmeyin' diye tanıtımlar vardır. Biz şimdi ‘görmeden gitmeyin' ile başladık. Daha sonra ‘yemeden gitmeyin' ve ‘yapmadan gitmeyin' temalarını da ekleyebiliriz.”

Sadece turistler için değil

Rota Antalya'nın sadece turistler için değil, Antalya'nın sakinleri için de geliştirilmiş bir mobil uygulama olduğunu belirten Davut Çetin, “Örneğin Antalya'lıların büyük bir kısmının Büyük Atatürk'ün “Hiç Şüphesiz Ki Antalya Dünya'nın En Güzel Yeridir” sözünü nerede söylediğini bilmediğine eminim. Erenkuş plajına gittiğinizde bu uygulamadan Atatürk'ün bu sözü Akdeniz ve Toros manzarasına bakarak söylediğini öğreneceksiniz.Karaalioğlu Parkı Antalya'nın en eski parklarından birisidir. Güzelliğiyle hepimizi büyüler. Ama Antalya'lılar bile o muhteşem parktaki detayda kalmış güzellikleri, hikayeleri bilmez.

Karaalioğlu'nda palmiyelerin üzerlerinde yaşayan yeşil papağanları çok az insan görmüştür. Miradorda yer alan her bir heykelin ayrı bir hikayesi vardır. Mesela Kuzgun Acar'ın “El” heykeli, Vali Haşim İşcan'ın anısına yapılmıştır. Rivayet odur ki; o heykelin harcında bir aşk hikayesi yatmaktadır. Heykeltraş ve eşinin nikah yüzükleri o heykelin temelindedir. Rota Antalya uygulaması ile Karaalioğlu Parkına gittiğinizde bu ilgi çekici ayrıntıları ve hikayeleri 4 dilde dinleyerek gezinti yapacağınız eşsiz bir deneyim sunuyoruz” diye konuştu.

Kırsal turizme katkı

Rota Antalya mobil uygulaması ile Antalya'nın kırsal bölgelerini ve turizm potansiyelinin de daha güçlü tanıtılacağını vurgulayan Davut Çetin şöyle konuştu;“Antalya'nın hemen yanı başında İbradı'da doğada özgürce koşturan Yılkı Atlarını, Düğmeli evleri, iç bölgelerimizin güzelliğini görmeden giden turist kalmasın istiyoruz. Üstelik bunu oyunlaştırarak yapıyoruz. Tanımlanmış rotalardaki destinasyonlarda check-in yapıldığında puan kazanılacak. Örneğin Kaleiçi rotası tamamlandığında Antalya Kültür Sanat'a giriş bileti de bizim hediyemiz olacak.Bugün insanların cep telefonlarına bir uygulama ile girmenin oldukça zor olduğunun farkındayız. Uygulamayı yüklemeyi tercih etmeyenlere de Antalya'nın değerlerini hikayeleriyle öğrenme imkânı sunuyoruz. Proje kapsamında ele aldığımız noktaların birçoğunu da QR kodlarla tanıtıyoruz. Gerekli izinler alındı ve ilgili noktanın hikayesini 4 dilde dinlemenize ya da okumanıza olanak veren QR kodlar tüm bu noktalara yerleştirilmiş durumdadır. Rota Antalya ile insanların ceplerine girebilmek için bir dizi tanıtım çalışması ile hızlı bir giriş yapacağız.Uygulamamızın web sayfası www.rotaantalya.com‘u yayına soktuk. Birkaç gün içerisinde billboardlarda tanıtım materyallerini göreceksiniz. Odamızın sosyal medya hesaplarında tanıtım filmleri ve uygulamaya ilişkin sloganlar verilmeye başlanacak. Tanıtıcı Flyerler basıldı, otellere dağıtılıyor. Turistin Antalya'ya giriş yaptığı havaalanında bir yer tahsisi yapıldı. Tanıtım materyalleri yerleştirilecek.

Sizlerin de desteği ile hem turiste hem de Antalyalı'ya bu eşsiz kenti ilgi çekici hikayeleriyle tanıtmayı hedefliyoruz. Bu proje ciddi bir emek sonucu hayata geçti. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile başarılı çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk.Bu fikri ARGE ekibimiz projelendirdi. Enpro Bilişim Teknolojileri Şirketi uygulamayı ve içerikleri bizlerle sürekli temas halinde konunun uzmanlarına da başvurarak geliştirdi. Geçmiş yıllarda Antalya Koruma Müdürlüğü yapmış olan Mücella Uyar içerik danışmanlığı konusunda bize destek verdi. Bu değerli ekibe de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bu projenin sloganını “Şehrin Hikayesi Rota'da, Rota Cebinde!” olarak belirledik. Rota Antalya'nın ceplere girmesi, dolayısıyla Antalya'nın tüm yönleriyle, ilgi çekici hikayeleriyle tanıtılması için görsel ve yazılı medyamızın desteği son derece önemlidir. Antalya 4.0 projesi kapsamında dijital turizm için Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyesi de akıllı kent altyapısıyla bu konuda çalışmalar başlatmıştır. Hep birlikte Antalya'da dijital destinasyon yönetiminde ve dijital tanıtımda daha ileri bir noktaya geleceğinize inanıyorum.

Projemizin Antalyalılara, kentimize gelen misafirlere, kent turizmine ve ticaretine yararlı olmasını, kent kültürünün gelişmesine katkı yapmasını diliyorum. Bu dileklerle projemizin fikir sahipleri olan arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere ve BAKA'ya desteği için teşekkür ediyorum.”

Rota Antalya uygulamasında yer alan 250 nokta şunlar:

Saat Kulesi Kaleiçi ve Çevresi , Yivli Minare Cami ve Yivli Minare Kaleiçi ve Çevresi , Paşa Camisi (Tekeli) Kaleiçi ve Çevresi , Mevlevihane Kaleiçi ve Çevresi , Attalos Heykeli Kent Merkezi Zincirkıran Türbesi Kaleiçi ve Çevresi , Ulusal Yükseliş Anıtı Yat Limanı ve Çevresi , Karatay Medresesi Kaleiçi ve Çevresi, Kırk Merdivenler Yat Limanı ve Çevresi ,Üç Kapılar Kaleiçi ve Çevresi , Surlar Kaleiçi ve Çevresi , Suna İnan Kıraç Müzesi Kaleiçi ve Çevresi , Sultan Alaaddin Cami Kaleiçi ve Çevresi, İskele Camisi Yat Limanı ve Çevresi , ATSO Kaleiçi Evi Kaleiçi ve Çevresi , Oyuncak MüzesiYat Limanı ve Çevresi , Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi Yat Limanı ve Çevresi , Şamandıra Yat Limanı ve Çevresi , Mermerli Plajı Yat Limanı ve Çevresi , Yanık Hastane Keçili Park Yat Limanı ve Çevresi , Yat Limanı Yat Limanı ve Çevresi Panoramik Asansör Yat Limanı ve Çevresi , Ahi Yusuf KülliyesiKaleiçi ve Çevresi , Şehzade Korkut Camii Kaleiçi ve Çevresi , Balıkpazarı Burcu Kaleiçi ve Çevresi , Balıkpazarı Hamamı Kaleiçi ve Çevresi , Nigar Hatun Türbesi Kaleiçi ve Çevresi , Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi Kaleiçi ve Çevresi , İmaret (Selçuklu) Medresesi Kaleiçi ve Çevresi , Karamolla Mescidi Kaleiçi ve Çevresi Gavur Hamamı Kaleiçi ve Çevresi , TÜTAV Evi Surları Yat Limanı ve Çevresi , Kaleiçi Kilisesi Kaleiçi ve Çevresi Dumlupınar Okulu Kaleiçi ve Çevresi ,Tophane Yat Limanı ve Çevresi ,Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Binası Kaleiçi ve Çevresi , Deniz Feneri Yat Limanı ve Çevresi , Tur Tekneleri Yat Limanı ve Çevresi , Narenciye Kent Merkezi , Balbey Kesik Minare Kent Merkezi ,Karaalioğlu Parkı Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Aslan Lahitleri Karaalioğlu Parkı ve Çevresi ,İşçi ve Çocuğu Heykeli Karaalioğlu Parkı ve Çevresi, El Heykeli Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Don Kişot Heykeli ve Çitlembik Ağacı Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Nazım Hikmet Heykeli Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Havuzda Serinleyen Kadın Heykeli Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Hıdırlık Kulesi Kaleiçi ve Çevresi , Adalar Plajı Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Karaalioğlu Kuşları (Papağanlar) Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Atatürk Evi ve Müzesi Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Öğretmenevi Karaalioğlu Parkı ve Çevresi , Antalya Lisesi Kent Merkezi , Karakaş CamiiKent Merkezi ,Değirmeni Lara , İlk Elektrik Fabrikası Lara , Muratpaşa Camisi Kent Merkezi ,İki Kapılı Han Kent Merkezi , Tek Kapılı Han Kent Merkezi , Pazar Hamamı Kent Merkezi , Zincirli Han Kent Merkezi , Balbey Camii Kent Merkezi , Müsellim Camii Kent Merkezi , Antalya Kültür Sanat (AKS) Kent Merkezi , Osman Ağa Kapısı Kent Merkezi , Düden Kıyı Şelalesi Lara , Erenkuş Lara , Antalya Müzesi Konyaaltı , Atatürk Parkı Konyaaltı ,İnönü Parkı Lara , Dokuma Park Kepez , Kepez Çifte Sarnıçlar Kepez , Hayvanat Bahçesi Kepez , Kepez Kent Ormanı Kepez ,Kadınyarı Konyaaltı , Valilik Kent Merkezi , Papaz Kayası Lara , Falez Park Lara , Falez 2 Park Lara , Değirmenönü Kent Merkezi ,AKM-Cam Piramit Konyaaltı , Konyaaltı Plajı Konyaaltı , Lara Plajı Lara , Tünektepe Konyaaltı , Sarısu Kadınlar Plajı Konyaaltı , Kozaklı Kahve Kent Merkezi , Düden Şelalesi Kepez , Lyrboton Kome Antik Kent Kepez , Zeytin Park Kepez , Demirciler Çarşısı Kent Merkezi , Gıyaseddin Keyhüsrev Anıtı Muratpaşa , Çakırlar Konyaaltı , Geyikbayırı Kaya Tırmanışı Konyaaltı , Örnekköy Plajı Lara, Bababurnu Feneri Lara , Feslikan Yaylası Konyaaltı , Ayanağa Mescidi Kent Merkezi , Döşeme Boğazı ve Antik Yol Döşemealtı , Yenice Boğazı ve Antik Yol Korkuteli , Ariassos Antik Kenti Döşemealtı , Karain Mağarası Döşemealtı , Evdirhan Döşemealtı , Güver Uçurumu Döşemealtı , Kırkgöz Döşemealtı , Ekşili Göleti Döşemealtı , Hisarçandır Konyaaltı , Sillyon Antik Kenti Serik , Aspendos Köprüsü Serik , Aspendos Örenyeri Serik ,Boğazkent Kuş Cenneti Serik , Alara – Uçansu Şelalesi Serik , Zeytintaşı Mağarası Tabiat Anıtı Serik , Belek Hoşgörü Bahçesi Serik , Pednelissos Antik Kenti Serik , Çimi Yaylası Akseki , Sarıhacılar Tarihi Kervan Göç Yolu Akseki , Giden Gelmez Dağları Akseki ,Alanya Kalesi Alanya ,Damlataş Mağarası Alanya , Kızılkule Alanya , Dim Mağarası Alanya , Dim Çayı Alanya , Damlataş Plajı Alanya , Kleopatra Plajı Alanya ,İncekum Plajı Alanya , Sapadere Kanyonu Alanya , Alara Kalesi ve Alara Han Alanya , Alanya Limanı Alanya , Alanya Müzesi Alanya ,Alanya Atatürk Evi Müzesi Alanya , Aya Yorgi Kilisesi Alanya, Alanya Tersanesi Alanya , Andızlı Emir Bedrüddin Camisi Alanya , Süleymaniye Camisi Alanya , Syedra Antik Kenti Alanya, İotape Antik Kenti Alanya ,İçkale Kilisesi Alanya , Gemili Mescidi Alanya , Hıdırellez Kilisesi Alanya , Elmalı Eski Kent Dokusu Elmalı ,Semahöyük Antik Kenti Elmalı ,Ömer Paşa Camisi Elmalı , Kesik Minare Elmalı ,Elmalı Müzesi Elmalı , Abdal Musa Türbesi Elmalı , Bey Hamamı Elmalı , Çatalçeşme Elmalı , Gömbe Yaylası Kaş, Elmalılı Hamdi Yazır Müzesi Elmalı , Vehhab-ı Ümmi Hazreti Türbesi Elmalı , Ümmî Sinan Türbesi Elmalı , Elmalı Güreş Sahası Elmalı , Elmalı Çarşı Elmalı , Düğmeli Evler İbradı , Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İbradı , Altınbeşik Mağarası Milli Parkı İbradı , Arapastık Ağacı İbradı , Uçansu Şelalesi Gündoğmuş , Ali Köprüsü Gündoğmuş , Selinus Antik Kenti Gazipaşa , Antiocheia ad Cragum Antik Kenti Gazipaşa , Delik Deniz ve Kral Koyu Gazipaşa, Koru Plajı ve Doğal Havuzlar Gazipaşa ,Yalan Dünya Mağarası Gazipaşa ,Köprülü Kanyon Milli Parkı Manavgat , Yeşil Kanyon Manavgat , Manavgat Şelalesi Manavgat , Oymapınar Gölü Manavgat , Side Antik Kenti Manavgat , Lyrbe Antik Kenti Manavgat , Selge Antik Kenti Manavgat , Apollon Tapınağı Manavgat , Side Müzesi Manavgat , Titreyen Göl Manavgat , Oluk Köprü Manavgat ,Adam kayalar Manavgat , Manavgat Kent Müzesi Manavgat, Side Sualtı Müzesi Manavgat , Manavgat Tur Tekneleri Manavgat , Kurşunlu Şelalesi Aksu , EXPO 2016 Aksu , Perge Antik Kenti Aksu , Ağalar Camii Aksu , Arykanda Antik KentiFinike , Limyra Antik Kenti Finike , Andrea Doria Koyu Finike , Gökbük Kanyonu Finike , Patara Antik Kenti Kaş , Xanthos Antik Kenti Kaş , İsinda Antik Kenti Kaş , Antiphellos Antik Kenti Kaş , Kaputaş Plajı Kaş , Uluburun Batığı Kaş ,Aslanlı Lahit Kaş, Uçak Batığı Kaş , Kaş Marina Kaş , Andriake Örenyeri Demre , Likya Uygarlıkları Müzesi Demre , Simena Antik Kenti Demre , Myra Antik Kenti Demre, Kekova – Batık Şehir Demre, Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi Demre , Beymelek Lagünü Demre , Güllük Dağı Milli Parkı Korkuteli , Termessos Antik Kenti Korkuteli , Sultan Alaaddin Camii Korkuteli , Sinâneddin Medresesi Korkuteli , Çaybaşı Hamamı Korkuteli ,Saklıkent Kayak Merkezi Konyaaltı , Phaselis Antik Kenti ve Plajları Kemer , Kemer Marina Kemer ,Göynük Kanyonu Kemer ,Beydağları Sahil Milli Parkı Kemer , Çıralı Kemer , Ulupınar Kemer ,Tahtalı Teleferik Kemer , Maden Koyu Kemer ,Folklorik Yörük Parkı Kemer , Ayışığı Plajı Kemer ,Selçuklu Av Köşkü Kemer , Paris Batığı Kemer , Beycik Kemer , Rhodiapolis Antik Kenti Kumluca ,Olympos Antik Kenti Kumluca , Adrasan Koyu Kumluca , Mavikent Tabiat Parkı Kumluca , Gelidonya Feneri Kumluca , Mavikent Papaz Koyu Kumluca , Sinan Değirmeni Konyaaltı , Anadolu Oyuncak Müzesi Kepez , Modern Sanatlar Galerisi Kepez , Trebenna Antik Kenti Konyaaltı, Aspendos Antik Tiyatro Serik, Patara Plajı Kaş , Yanartaş Kemer , Antalya Sahil Yaşam Parkı Konyaaltı , Antalya Etnografya Müzesi Kaleiçi ve Çevresi , Büyükçakıl ve Küçükçakıl Plajları Kaş, Topçam Günübirlik Kullanım Alanı Konyaaltı , Dokuma Park - Minicity Kepez , Sıçan Adası Konyaaltı , Sulu Ada Kumluca , Gazeteciler Cemiyeti – Basın Müzesi Kaleiçi ve Çevresi ,Korsan Koyu Kumluca , Alacasu Cennet Koyu Kemer ,Haşim İşcan Kültür Merkezi Kent Merkezi ,Tazı Kanyonu Manavgat , Eynif Yaylası – Yılkı Atları İbradı , Eğri Göl Akseki , Varyant Konyaaltı .