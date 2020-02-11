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Ruhsatsız tabancaları satmaya çalışırken yakalandı

Konya’dan Antalya’ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli, tabancaları satamadan yakalandı.

Konya'dan Antalya'ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli, tabancaları satamadan yakalandı.


Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı JASAT/İstihbarat ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde K.D. isimli şahsın, araç ile Konya'dan Manavgat ilçesine ruhsatsız tabanca getirip satacağı bilgisi alındı. Yapılan operasyonda durdurulan araç içerisinde satışa hazır paketlenmiş sıfır halde 2 adet 9X19 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tahkikata başlanıldı.

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