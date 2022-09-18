Rus dağcıyı gasp eden 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da Rus turisti dağ tırmanışı yapmak için gittiği Finike ilçesinde gasp eden 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesi Boldağ Mahallesi'nde Rusya uyruklu dağcı A.A.'nın malzemelerinin 2 kişi tarafından bıçak ile tehdit edilerek gasp edilmesi üzerine jandarma harekete geçti. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT tarafından yapılan araştırmalarda bölgede keçiboynuzu toplama işinde çalıştıkları tespit edilen M.A. ve O.G. isimli şüpheliler, almış oldukları cep telefonu, 1 adet power bank, 1 adet güneş paneli ve 1 adet gitar ile birlikte Yuvalı Mahallesi'nde yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.