Rus dericiler Antalya'ya akın etti

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin (TDKD) bu yıl 6'ncısını düzenlediği Leather&Fur Fuarı, 700'ü Rus olmak üzere 14 ülkeden yaklaşık bin 100 yabancı sektör profesyonelini Antalya'da ağırladı. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, "Sadece beş iş günü içerisinde tüm operasyonu tamamladık ve Ruslar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen alıcıları fuarımızda ağırladık" dedi.

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağının kalkmasıyla harekete geçtiklerini söyleyen Gözmen ise "Uçuş yasağının kalkmasından iki gün önce hazırlıklarımızı başlatmıştık. Buna hissiyat diyebiliriz. İnsan gücünun sınırlarını zorlayarak kısıtlı zamanda çalıştık. Beş iş gününde bu kadar misafiri davet ettik ve Antalya'ya getirdik. Charter uçuşlar 22'sinde başladı. Biz ise ayın 21'inde başladık. Moskova-İstanbul seferini yapacak uçaklar ABD'de park halindeydi. Çalışanlar sistemi unutmuş. Uçaklar için teklif alıp onaylatmak en az iki gün sürüyor. Öyle yanıtlar geldi ki olmaz diye ama biz olmazı oldurduk. Ruslardan yoğun talep almamız da bize itici güç oldu. Rusya'da 139 mağazası olan dünyanın en büyük deri ithalatçılarından biri olan şirket bu yıl da Türkiye'yi ve bizim fuarımızı tercih etti. Tüm çabamız ihracatımızı sürdürülebilir kılmak ve ülkemizin toplam ihracatına katkı vermek" ifadelerini kullandı.

30 Haziran'da sona erecek fuarda 60 milyon dolarlık ticaret hacminin yakalanması hedefleniyor.