Rus firmalarının önemli alım heyetleri ile katılacağı CNR Ev Tekstili Fuarı başlıyor

Dünya ev tekstili sektörünün beklediği fuar, hafta sonunda Antalya'da açılıyor. Ukrayna ile savaş halindeki Rusya ise, CNR Ev Tekstili Fuarı'na en önemli alım heyetleri ile katılacak.

Ev tekstili sektörünün ihracatına büyük katkı sunan CNR Ev Tekstili Fuarı 10 Eylül'de açılıyor. 14 Eylül'e kadar Antalya Fuar Merkezi'nde sürecek olan fuarda 150'nin üzerinde yabancı firma ürünlerini sergileyecek. Fuarın en ciddi alıcıları ise Rusya'dan gelecek. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, iç piyasanın yanı sıra ABD, Yunanistan, Almanya, Polonya, Rusya, Fas, İngiltere, İsrail, İran Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türki Cumhuriyetlerden 30 binin üzerinde ziyaretçiyi katılımcı firmalarla bir araya getirecek. Fuar esnasında alınacak siparişler ve yıl boyunca yapılan anlaşmalar sayesinde ev tekstili ihracatının 3 milyar doların üzerine çıkması hedefleniyor.

Ev Tekstili Fuarı'na İspanya, Fas, Portekiz ve Çin milli katılım sağlarken; Hollanda, Belçika, Hindistan, Yunanistan, Ukrayna, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Almanya, Ürdün, İran, Fransa, Avusturya, Türkmenistan gibi ülkeler de bireysel olarak yer alacak. İstanbul, Bursa, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, İzmir, Denizli, Aydın, Manisa, Tekirdağ ve Uşak başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli alıcılar da fuarda katılımcılarla iş teması kuracak.

Fuar, tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası tekstiline, döşemelikten mutfak ve yemek odası tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Fuar, ev tekstili üreticilerini yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, iç mimarlar ve dekoratörler, otel satın almacıları, kamu kuruluşları ve tasarımcılar ile 5 gün boyunca bir araya getirecek.

Antalya'yı turizmin yanında ev tekstili ihracatının da merkezi yapacak olan CNR Ev Tekstili Fuarı'na en önemli alım heyetleri Rusya'dan gelecek. Yeni siparişler vermek için uzun zamandır CNR Ev Tekstili Fuarı'nı bekleyen Ruslar, kendi ülkelerindeki fuarların iptal olması nedeni ile CNR Ev Tekstili Fuarı'na özel ilgi gösteriyor. Sadece Rusya'dan 16 binin üzerinde satın almacının online bilet rezervasyonu yaptırdığı fuar, ziyaretçileri ve katılımcılarına çok büyük ticaret anlaşmaları imzalamanın yanında, fuar ziyaretlerini kısa bir tatil fırsatına çevirme olanağı da sunacak.