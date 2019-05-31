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Rus turist denizde boğuldu

Eşi ve çocuğuyla birlikte Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinde bulunan bir otelde tatilini geçirmekte olan Rus vatandaşı Mikhail Filatov (40), serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mikhail Filatov akşam saatlerinde yanında kimsenin bulunmadığı bir anda tatil yaptıkları otelin sahilinden denize girdi. Sahilde az sayıda turistin bulunduğu bir sırada otelin önünde su sporları merkezi çalışanları, yaklaşık 20 metre açıkta su yüzüne çıkmış birisini görünce hemen denize girerek sahile çıkardı. Sahile çıkarılan kişinin yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.


Olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Mikhail Filatov'un cansız bedeni olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda cenaze aracına alınarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz turistin cesedi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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