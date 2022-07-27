Rus turist takside unuttuğu telefona bir saat içinde ulaştı

Antalya'da iki Rus turistin ticari taksi içerisinde unuttuğu 20 bin TL değerindeki telefonu kısa süre içerisinde kendilerine teslim edildi. Öte yandan taksi içerisinde diğer tatilciler tarafından unutulan eşyalar ise durakta bulunan bir oda içerisinde çift kilitli dolap içerisinde saklanıyor.

Antalya'ya dün sabah saatlerinde tatile gelen Eketarina Neganova ve arkadaşı Antalya Havalimanı Taksi durağından taksiye binerek Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesinde bulunan adrese gitti. Burada inen turistler, bir süre sonra 20 bin TL değerinde telefonlarının yerinde olmadığını gördü. İki kadın turist en yakın taksi durağına giderek telefonlarının takside kalabileceği ihtimali üzerine yardım istedi. Taksi durağı yetkilileri ise durum ile ilgili olarak Antalya Havalimanı içerisinde bulunan taksi durağı ile iletişime geçti. Durak başkanı Sebahattin Küçükbaşken, o saatte duraktan çıkış alan taksicilere ulaştı. Daha sonra ise kadının telefonu taksi bindikleri taksi içerisinde bulundu.

Mutlukları yüzlerinden okundu

Telefon durağa getirilirken kadın turistler de telefonlarını almak için durağa geldi. Telefon burada turistlere teslim edildi. Taksici esnafına teşekkür eden Eketarina Neganova, “Telefonum hemen bulundu. Çok mutlu oldum. Kendimi güvende hissettim. Taksi çalışanlarına çok teşekkür ederim” dedi.

“Çift kilitli dolaplarımız var"

Öte yandan turistler tarafından taksilerde unutulan değerli eşyalar taksi durağı içerisinde bulunan bir oda içerisindeki dolapta saklanıyor. 1 yıl bekletilen eşyalar sahipleri başvurması durumunda kendilerine teslim ediliyor. Bulunan eşyalar hakkında bilgi veren Antalya Havalimanı Taksi Durağı Başkanı Sebahattin Küçükbaşkan, “Çift kilitli dolaplarımız var. Gözümüz gibi koruyoruz. Telefonlar, gözlükler ve benzeri eşyalar var. Bunları bulan arkadaşımız hemen eşyaları bize teslime eder. Biz de imza karşılığında bunları teslim alırız. Sahibi ulaşınca ise aynı şekilde imza ile teslim ederiz. Uzun sure burada koruyoruz. 1 yıl sure ile bizde kalıyor 1 yıl sonra da bulan arkadaşa teslim ediyoruz. O da 1 yıl muhafaza ediyor” dedi.

Turistlere teslim edilen telefon hakkında da konuşan Küçükbaşken, “Turistler bazen unutabiliyor. Bizim arkadaşlarımız hemen araçlarını kontrol ederler. Arkadaşımız fark ediyor ve telefonu bize teslim ediyor. Daha sonra müşteriler gelip aldı” açıklamasına yer verildi.