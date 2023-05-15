Rus turistlerin içerisinde bulunduğu otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Rus turistin kullandığı otomobilin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistin kullandığı otomobilin kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Arapsuyu yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Demirciler Mahallesi istikametinden Çeltikçi-Işıklar yolu istikametine gitmekte olan Rus Uyruklu Melnıkov Evgenıı'nın kullandığı 34 BST 353 plakalı otomobil, Kasım Demirel'in kullandığı 07 LG 141 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Selma Demirel ve 1 yaşındaki kızı Aykız Demirel yaralandı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.