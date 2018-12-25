Rus yıldızlar Antalya'yı coşturdu

Antalya'da dünyaca ünlü top modelleri podyuma çıkartan Dosso Dossi Fashion Show, bu kez Rus yıldızların dahil olduğu bir etkinliğe imza attı. Rusya'nın en ünlü şarkıcıları Valery Meladze ve Egor Kreed yaklaşık 5 bin konuğa unutamayacakları konser verdi. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan'ın ekip arkadaşlarıyla yaptığı dans gösterisiyse etkinliğin sürprizi oldu.

Adriana Lima'dan Paris Hilton'a, Miranda Kerr'den Irina Shayk‘a kadar onlarca top modeli podyumunda yürüten Dosso Dossi Fashion Show'a bu kez Rus şarkıcılar damga vurdu. Expo Center'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında 30 ülkeden gelen 5 bin kişi Ruslar'ın en ünlü şarkıcılarının verdiği konserlerde doyasıya eğlendi. Rixos Premium Hotel'de özel olarak kurulan konser alanında hayranlarıyla bir araya gelen Valery Meladze ve Egor Kreed şarkıları kadar sahne şovlarıyla da büyük beğeni kazandı. Etkinliğin en büyük sürprizini ise Hikmet Eraslan yaptı. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan ve ekip arkadaşları sahnede yaptıkları dans gösterisiyle büyük beğeni kazandı.

İtalyan sanatçılar Antalya'da

Dosso Dossi Fashion Show, bir sanat etkinliğine de ev sahipliği yaptı. Hikmet Eraslan'ın sahip olduğu İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonu ve sanat kitabı, Antalyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hikmet Eraslan'ın, sanata bakışını ve resim sanatının iş hayatına yansımalarını kaleme aldığı “Renkli Fikirler” isimli kitabı ve Türkiye'deki en iddialı “İtalyan resim koleksiyonu” Antalya Expo Center'da sergilendi. Farklı tekniklerle yapılmış orijinal tabloların yer aldığı “İtalyan Sanatçılar Antalya'da” isimli sergide Türk sanatçılar Ahmet Güneştekin ve İsmail Acar'ın tabloları da yer aldı.