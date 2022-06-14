Ruslar ve Ukraynalılar, Antalya'da buluştu

Antalya'da 40 ülkeden yaklaşık 5 bin alıcı, Türk tekstilinin yeni sezon ürünleriyle buluştu. Rus ve Ukraynalı alıcılar da bir araya geldi.

İnsani değerlerin ön planda tutulduğu iş ve tatilin birleştiği büyük bir organizasyona daha imza attıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Katılımcı sektör, marka ve alım heyeti sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl savaşa rağmen Rusya'dan ve savaş bölgeleri dışındaki şehirlerden gelen Ukraynalılar'ın da katılımıyla başarılı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Ünlü tekstil markalarının Rusya'dan çekilmesi Türk tekstili için önemli bir fırsat olacak” dedi.

Kaliteleriyle kendini ispatlamış katılımcı markalarla Rusya başta olmak üzere çevre ülkelerde yıllardır yakaladıkları pazarlama başarısını daha da ileriye taşıdıklarını belirten Eraslan, “Geldiğimiz noktaya bakarsak, ülkemiz sanayicisi artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda yüksek kaliteyi sunabilmektedir. Rakip ülkelere göre daha kaliteli, daha farklı ve inovasyona dayalı ürünlerle rekabet gücümüzü artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız 90 milyon dolarlık rekor ihracat rakamını 2022 yılında daha da artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu fuar sırasında ve sonrasında yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte ciro hedeflerimize başarıyla ulaşacağız” dedi.

Eraslan, halen devam eden Rusya - Ukrayna savaşına çok üzüldüklerini belirterek, “Bu misafirlerimiz içinde Ruslar ve Ukraynalılar önemli bir yer tutuyor. Bu yıl Antalya'ya yaklaşık bin Rus ve savaş olmayan şehirlerde yaşayan 250 Ukraynalı geldi. Onlar da savaşın bir an önce son bulmasını arzu ediyorlar. Afrika pazarını da çok önemsiyoruz. Gana ve Senegal en yoğun müşteri gruplarımızın olduğu ülkeler. Bunların yanı sıra; Gabon, Nijerya, Gana, Etiyopya, Cibuti, Sudan, Kenya ve Cezayir'den de müşterilerimiz gelmeye başladı. Afrika, sadece Türkiye için değil çok yakın gelecekte dünyanın en büyük pazarı olacaktır. Çin'in ve Avrupa'nın yatırımlarıyla hızla kalkınan bir pazar” dedi.