Rusya - Türkiye Dostluk Parkı açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Savaş ve Barış, Anna Karenina romanlarının yazarı Lev Tolstoy'un büstünün de yer alacağı Rusya-Türkiye Dostluk Parkı'nı 23 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek törenle açıyor.

Rusların adeta ikinci evi haline gelen Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Rusya - Türkiye Dostluk Parkı'nı törenle açıyor. Çağlayan Mahallesi'nde, 2093-2094 sokak kesişiminde yer alan ve yaklaşık 3 bin metrekare genişliğe sahip parkın açılışı 23 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Açılışı yapılacak parkta, Savaş ve Barış, Anna Karenina, İvan İlyiç'in ölümü, Diriliş başta olmak üzere onlarca esere imza atan Lev Tolstoy'un büstü yer alacak. Büst, Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın, son açıklanan resmi rakamlara göre, yaklaşık 90 ülkeden 95 bin yerleşik yabancıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Kentteki yabancı uyruklu nüfusun en fazla olduğu ülkelerin başında Rusya'nın geldiğine dikkat çeken Başkan Uysal, Antalya'yı evleri gibi gören 20 bin civarında Rus'un hayatını kentte sürdürdüğünü söyledi. Muratpaşa'nın Rusların yaşamak için en çok tercih ettiği ilçelerin başında geldiğini belirten Başkan Uysal, “Bu kadar derin bir kültüre, köklü bir tarihe sahip toplumla, onun fertleriyle Muratpaşa'da bir arada olmaktan, komşuluk etmekten son derece mutluyuz” diye konuştu. Başkan Uysal, açılışını gerçekleştirecekleri parkın bunun bir nişanesi olacağını söyledi.