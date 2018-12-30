Rusya Türkiye'den yıllık domates ihracatını 2 katına çıkardı

Rus Tarım Bakanlığı'nın Türkiye'den bir yılda alınmasına izin verilen domates kotasını iki katına çıkarmayı planladığı açıklandı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, gelişmenin sevindirici olduğunu ancak iki dost ülke arasında kotaların tamamen kaldırılması ve gümrükte yaşanan problemlerin de ortadan kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Rusya'da hükümet karar ve karar taslaklarının yayınladığı resmi sitede yer alan Rus Tarım Bakanlığı karar taslağına göre, Türkiye'den bir yılda alınacak domatesin miktarına ilişkin belirlenen 50 bin ton kotasının, 100 bin tona çıkarılması teklif edildi. Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı bu karar taslağının ne zaman değerlendirmeye alınacağına ilişkinse bir bilgi belirtilmedi.

Kota artırım kararının alınması beklenmiyordu

Rus Bakanlığı'nın domates kotasını artırmayı planlaması, beklenen bir gelişme değildi. Zira Rus Tarım Bakan Yardımcısı Cambulat Hatuov aralık ayındaki bir açıklamasında, Türkiye'ye yönelik yaptırımların iptal edilmesinden beri 50 bin ton olarak belirlenen kotanın hâlâ doldurulamadığını belirtmişti. Hatta Hatuov, 'Türk domatesinin Rus marketlerinde kapış kapış satıldığının artık söylenemeyeceğini' de söylemişti

Çandır: "Sevindirici bir gelişme"

Kararı değerlendiren Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kota artırımının sevindirici olduğunu söyledi. Rusya ile Türkiye arasında geçmişte yaşanan krizinin izinin kalmaması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Çandır, "50 tondan 100 tona çıkartılması sevindirici, ne var ki eski kırgınlıkların unutulup iki dost ülke arasında bu tür kotaların konulmamasını diliyoruz. Bunun ötesinde de iki dost ülkenin karşılıklı ticaretinin geliştirilmesi için gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasını bekliyoruz" dedi.