Rusya'nın domates ihracat kotasını iki katına çıkarması memnun etti

Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını artırması yaş sebze ihracatçıları tarafından olumlu karşılandı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, beklentilerinin sınırlamanın tamamen kaldırılması olduğunu söyledi.

Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domates miktarını 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracak olması hem Batı Akdenizli ihracatçıları hem de üreticileri sevindirdi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, 2018 yılının son günlerinde gelen bu haberin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Başkan Bahar, iki ülke arasında siyasi ve ticari ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Böyle bir ortamda Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasını bekliyoruz" dedi.

"Antalya bu işin merkezi"

Antalya'nın domates üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, "Örtü altı domates üretiminin yaklaşık dörtte üçü Antalya'da gerçekleşmekte. Bu üretimin de önemli bölümü ihraç edilmekte. Son dönemde yaylalarda kurulan seralarda da domates üretiliyor ve ihraç ediliyor. Ayrıca Antalya'da üretilen domatesler başka kentlere nakledilip, o illerden de ihraç ediliyor. Özetle domates üretimi ve ihracatı kent ekonomisinde önemli bir yere sahip olma özelliğini elinde bulunduruyor" diye konuştu.

"Bir an önce uygulamaya konulmasını bekliyoruz"

Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını artıracak olmasının ihracatçılar ve üreticiler açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Bahar, "Bu kararın bir an önce uygulamaya koyulmasını bekliyoruz. Kararın uygulamaya koyulmasıyla birlikte bölgemizden ve ülkemizden Rusya'ya domates ihracatında artış yaşanacaktır. İhracat artışı ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlayacağı gibi üreticilerimizin de emeğinin karşılığını almasını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya ile yaşanan dış ticaret açığı kapanmalı"

İki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde hızla geliştiğini ifade eden Başkan Bahar, "Siyasi alanda olduğu gibi ekonomik alanda da önemli gelişmeler yaşanıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Böyle bir dönemde Rusya'nın ülkemizden aldığı domateste miktar belirleyerek sınırlamaya gitmesini istemiyoruz. Sınırlama kaldırılmalıdır. Talep olduğu sürece arz gerçekleştirilmelidir. Bilindiği gibi Rusya ile ticaretimizde aleyhimize bir tablo söz konusu. İthalatımız ihracatımızdan fazla. Rusya ile yaşanan dış ticaret açığının kapanması gerekli. Bu nedenle iki ülke arasındaki ticarette sınırlamalar olmamalı" dedi.