Rüzgar Bebeğin velayeti için dava açıldı

Antalya'da annesinin hamilelik sürecinde uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Anne ve baba hakkında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali suçundan soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan R.A. (28) ve B.A. (24) evlenmeden önce arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Hamile olan B.A. uyuşturucu kullanımına devam etti. 3 Ocak 2017 tarihinde dünyaya gelen Rüzgar E.A.'nın ise bağımlı olduğu tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla evli çift, 26 Mayıs 2017'de Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü. R.A. ve B.A. hastaneye yatırıldıktan bir gün sonra kaçtı.

Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne G.T, 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. Velayet talebini reddeden aile mahkemesi, davacının vasi olarak atanması talebinin değerlendirilmesi amacıyla dosyayı Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Sulh Hukuk Mahkemesi geçtiğimiz ay verdiği kararda, vasi tayin edilmesi talebini reddetti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından, konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Antalya Aile Mahkemesi tarafından verilen velayetin kaldırılmasının reddine, karar sonrasında ise velayet konusunun kamu düzenine ilişkin olduğunun anlaşıldığını ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya Nöbetçi Çocuk Mahkemesi tarafından korunmaya ihtiyacı olan çocuk Rüzgar E.A. hakkında acil koruma kararı uygulanmasına, Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerekli önlemlerin alınmasına, Rüzgar'ın anneannesi G.T.'nın bakımında bırakılmasına şeklinde koruyucu tedbir kararı verildiği anlaşıldı. Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kullandıkları iddia edilen anne ve baba hakkında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünün ihlali suçundan soruşturma başlatıldı”