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Rüzgarın sürüklediği stant gülümsetti

Antalya’da bir marketin rüzgar nedeniyle sürüklenen tekerlekli stant ve arkasından koşan kişilerin güvenlik kamerasına yansıması gülümsetti.

Antalya'da bir marketin rüzgar nedeniyle sürüklenen tekerlekli stant ve arkasından koşan kişilerin güvenlik kamerasına yansıması gülümsetti.


Antalya dün etkili bu günde hafif şekilde etkisini sürdüren rüzgar ilginç kamera görüntülerini de beraberinde getirdi. Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde bir marketin önündeki 4 tekerli cips standı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak sürüklenmeye başladı. Marketin önünden geçen stand yaklaşık 10 metre sürüklenerek binanın köşesinden gözlerden kayboldu. Stantın hareket ettiğini gören iki kız ise marketten çıkarak stantın arkasından koşmaya başladı. İki kız yola çıkmadan yakaladıkları stantı sürükleyerek yerine güçlükle getirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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