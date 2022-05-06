Rüzgârla denize savrulan şemsiye, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki plajda aniden çıkan rüzgâr şemsiyeleri yerinden söküp etrafa savurdu. Rüzgârın etkisiyle denize fırlayan bir şemsiyenin ise adeta mermi gibi tatilcilerin üzerine gelmesi, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda saat 13.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgâr, plajdaki şemsiyeleri ters döndürdü bazılarını ise yerinden söküp etrafa savurdu. Tatilciler neye uğradığını şaşırırken, rüzgârın etkisiyle denize savrulan şemsiyelerden birisi, adeta bir mermi gibi sürüklendi. Denizde yüzenlerin üzerine doğru gelen şemsiye, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle suya düştü. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Şemsiyenin denizin üzerinde savrulma anlarıysa kameralara yansıdı.

“Kendimizi zor tuttuk”

Tatilcilerden biri, “Fırtına koptu, şemsiyeleri kurşun gibi denize attı. Birisine zarar verecek diye çok korktuk” diye konuşurken, Mardin'den tatile gelen bir vatandaş da “Yaralanma yok ama hafif sıyrıklar oldu. Allah bir daha vermesin. Kendimizi zor tuttuk” ifadelerini kullandı.

Etrafa savrulan şemsiyeler ise plaj görevlileri tarafından toplanıp tekrar yerlerine yerleştirildi.