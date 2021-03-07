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Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı

Antalya’da rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standı devrilmeden metrelerce sürüklendi.

Antalya'da rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standı devrilmeden metrelerce sürüklendi. Market sahibini peşine düşüren stant, ardından yola devrildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Görenleri güldüren olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar, bir marketin önündeki cips standını sürüklemeye başladı. Diğer cips standının yanından ayrılan stant, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 metre devrilmeden sürüklendi. Market sahibini de peşine takan stant, ardından yola devrildi.


Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntü izleyenleri güldürdü.

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