Saat çalan Rus turist aileye esnaftan suçüstü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki pazarda saat satışı yapan Mehmet Kara isimli esnaf, satın alma bahanesiyle gelip 2 adet saat çaldıklarını iddia ettiği Rus turistleri yakalayarak polise teslim etti. Çalındığı belirtilen 2 adet kol saati turistlerin poşetlerinden çıkarken; esnaf Kara, karakola götürülen Rus turistler saatlerin parasını ödeyince davacı olmaktan vazgeçti.

İddiaya göre, Manavgat'ın 2. büyük pazarı olan Perşembe Pazarında saat satışı yapan tezgâha gelen 5 kişilik Rus aile, tezgâhın sahibi Mehmet Kara ile pazarlık yaptı. Bu sırada turist ailenin saat çaldığını iddia eden esnaf Kara, zabıta ve polise haber verdi. Kara, arkasından gittiği Rus turistleri yakaladı. Zabıta ve polislerin de gelmesinin ardından saat çaldıklarını kabul etmeyen Rus turistlerin poşetlerinden çalındığı belirtilen 2 adet saat çıktı. Rus turistler saatleri başka yerden aldıklarını söylerken, esnafın şikâyeti üzerine 5 kişilik aile Şelale Polis Karakoluna götürüldü. Burada, yeminli tercüman eşliğinde yapılan görüşmede, Rus turistlerin saatlerin parası olan 50 Euro'yu saat satıcısına vermesinin ardından Mehmet Kara isimli esnaf şikâyetinden vazgeçti.

Esnafın şikâyetinden vazgeçmesinin ardından Rus turistler, otellerine gitmek üzere karakoldan ayrıldı.