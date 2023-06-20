Sabah evden çıkan yaşlı kadının cesedi Manavgat Irmağı'nda bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenen kadın cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin kızının yanında kalan Alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığı bulunan 68 yaşındaki kadına ait olduğu öğrenildi.

Olay dün yaşandı. Alınan bilgiye göre; vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenmekte olan bir kadın cesediyle karşılaştı. Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak üzerinde turist gezdiren bir teknenin yardımıyla ırmaktan kıyıya çıkarılan ve cenaze aracıyla Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kimliği belirsiz ceset, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan araştırmaların ardından kadının kimliği belli oldu. Kadının kızının yanında kalan kalp ve Alzheimer başta olmak üzere birçok hastalığı bulunan 68 yaşındaki Kıymet Akkanat olduğu, sabah 08.00 sıralarında evden ayrıldığı bildirildi.