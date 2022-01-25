Sabah uyandıklarında kar yağışı gören Antalyalılar kendini sokağa attı

Turizmin başkenti Antalya'nın kent merkezine 29 yıl aradan sonra gelen kar yağışı, vatandaşlar şaşırttı, bir o kadar da heyecanlandırdı. Sabah erken saatlerde seyir terasına gelen vatandaşlar, deniz ve sahil eşliğinde bol bol fotoğraf çekindi.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Antalya'da da dün gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah erken saatlerde ise pencerelerini açan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar yağdı. Cadde ve sokaklardaki araçların üzerleri karla kaplanırken, vatandaşlar atkı ve berelerini giyinip sokaklara fırladı. Varyantlardaki seyir terasına gelen vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni arkalarına alıp bol bol fotoğraf çekindi. Denizin üzerinde oluşan sis ve bulut tabakası da vatandaşlara eşsiz bir manzara sundu.

“Sabah uyandığımızda çok şaşırdık”

Vatandaşlardan Vedat Durdu, “Gece 4'te uyandık karı görmek için ama çok az yağıyordu. Sabah uyandığımızda ise çok şaşırdık. Karı görmek için buraya geldik. Yaklaşık 25 yıldır Antalya'da yaşıyorum, ilk defa böyle bir kar tuttuğunu görüyorum. Bu da bizi çok heyecanlandırdı. Ailemle birlikte geldik ve onlar şuanda kar topu oynuyor” dedi.