Sabun ve çamur, özel ellerde sanata dönüşüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler iş uygulama atölyelerinde hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Özel bireyler atölyelerde kokulu mum, renkli sabun ve seramik ürünler üretip satışa sunuyor.

Döşemealtı'nda hizmet veren Antalya Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylerin sosyal hayata daha etkin katılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel bireyler merkezdeki kimya teknolojileri, seramik, tekstil, galoş ve takı tasarım atölyelerinde kendi el becerileriyle sanatsal ürünler ortaya çıkartıyor.

Renkli kokulu sabunlar

Merkezde eğitim gören özel bireyler Kimya Teknolojisi Atölyesi'nde kokulu mum, renkli sabun ve magnet üretiyor. Kimya Teknolojisi Atölyesi Öğretmeni Ayşe Sayın, atölyede üç farklı kategoride çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Öğrencilerimiz, hazır olan baz sabunları kesiyor, ocakta eritip silikon kalıplara döküyor. Kalıplarda donmaya bırakılan ürünler daha sonra renklendiriliyor ve hediyelik şekline getiriliyor. Ürünlerin sergilerde satışı yapılıyor. Sipariş de alıyoruz. Kokulu taşları çocuklar kendileri boyuyor, sabunları hayal güçlerine göre tasarlıyorlar. Burada tamamen kendi hayal güçleriyle tasarladıkları ürünler ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Çamuru sanata dönüştürüyorlar

Özel bireyler, Seramik Atölyesinde de ham çamurdan el beceriyle birbirinden sanatsal ürün ortaya çıkartıyor. Seramik Atölyesi Öğretmeni Emine Sönmez, öğrencilerin atölyedeki tüm ürünleri kendi el becerileriyle sıfırdan başlayıp satış noktasına kadar getirdiklerini belirterek, “Atölyemizde seramik ham çamurumuzla şekillendirme, dekor, boyama, sırlama yaparak fırında pişirim ile son haliyle seramik ürünler yapıyoruz. Öğrenciler ilk olarak şekillendirme yapıyor sonra ürünü kurutup 1020 derecede ilk pişirimini yapıyor. Ürün bisküvi yumuşaklığına gelince sırlama yapıp tekrar fırında pişiriyoruz. Bu işlemle renklendirmesi oluyor” diye konuştu.

Fizik tedaviye katkı

Seramik atölyesinde çalışmanın özel öğrencilerin fizik tedavisine de çok katkı sağladığını söyleyen Emine Sönmez, “Örneğin cıvık çamuru kıvama getirmek için elleriyle sıkıyorlar, el kasları güçleniyor. Fizyoterapideki etkiyi burada kaslarını geliştirmek için yapmış oluyorlar” diye konuştu.

Yüksek pandemi tedbirleri

Mesleki Eğitim Müdürü Gülser Yılmaz ise Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde pandemi tedbirleri kapsamında eğitimlerin devam ettiğini kaydederek şunları söyledi:

“Haftada üç gün bütün okul dezenfekte ediliyor. Servis araçlarımız günde üç defa dezenfekte ediliyor yine sınıflar ve atölyeler de titizlikle temizleniyor. Sınıflarda grup dersleri yapılmıyor ve en fazla 3 öğrenci bulunuyor”